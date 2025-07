Schianto tra auto e moto: grave un centauro

Grave incidente, nel pomeriggio di mercoledì, sulla sp 142 Biella - Laghi all'altezza dell'incorcio per Roasio Santa Maria.

Nello scontro, quasi frontale, tra una Ford e una moto Honda Varadero, un motociclista ha riportato gravi conseguenze: è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato il ferito in ospedale, dove è stato ricoverato in codice rosso. Conseguenze meno gravi per la donna che era al volante della vettura coinvolta nel sinistro, la cui dinamica è in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.

Per i soccorsi è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Varallo insieme a una del distaccamento Volontario di Romagnano: le squadre hanno collaborato con il personale medico del 118 mediante tecniche di primo soccorso sanitario per prestare i primi aiuti alle persone coinvolte e si sono poi occupati della messa in sicurezza dei mezzi.

Sul posto presenti anche Carabinieri, personale medico e elisoccorso.