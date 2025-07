A oltre 10 anni dalla chiusura del Centro Nuoto pronte le nuove piscine in via Baratto

Taglio del nastro, giovedì mattina, per le vasche esterne delle Piscine di via Baratto. A oltre dieci anni da quando il distacco di una porzione di controsoffitto causò l'interruzione dell'attività indoor dell'allora Centro Nuoto si chiude il complesso percorso di riqualificazione dell'area sportiva che tornerà a comporsi di una piscina coperta (già in funzione dal 2021) e dalle nuove vasche esterne. L'area, tuttavia, è profondamente cambiata: il vecchio Centro Nuoto è stato demolito per far spazio alle vasche esterne, mentre la copertura telescopica di quella che un tempo era la vasca estiva, offre già da anni ai vercellesi la possibilità di nuotare al coperto.

«Siamo arrivati alla conclusione del recupero del centro, un impianto che torna a disposizione di tutti i vercellesi - dice l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Simion -. Un centro con 3 piscine, due scoperte, in grado di soddisfare il fabbisogno dei cittadini che tanto hanno aspettato e che meritano una struttura moderna e all’altezza delle aspettative. È un risultato molto importante che premia la costanza e il lavoro sinergico portato avanti dall’amministrazione».

L'ultimo intervento, in un pacchetto complessivo di diversi milioni di euro, ha riguardato la sistemazione dell'area esterna: con 300mila euro sono stati riqualificati il prato e gli spazi verdi: «Ha avuto bisogno del suo tempo per sedimentarsi, ma era importante che l’apertura avvenisse solo quando le condizioni fossero ottimali - sottolinea l’assessore all’Ambiente e con delega alle Piscine, Antonio Prencipe -. Nei prossimi giorni il centro verrà riaperto, offrendo ai vercellesi un ambiente rinnovato, curato nei dettagli e accessibile a tutti».

Il taglio del nastro è in programma giovedì alle 10,45, con la presentaizone degli interventi relativi al nuovo impianto.