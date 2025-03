Soccorso in casa, nella mattina di venerdì 7 marzo, alle 11,15 una squadra dei Vigili del fuoco dalla centrale di Vercelli più una con con l'autoscala sono intervenute in via Rodolfo Gattinara di Zubiena per consentire ai sanitari del 118 di prestare soccorso a una persona bloccata a terra.

Poiché le vie ordinarie non erano accessibili, grazie all'autoscala i Vigili del Fuoco hanno potuto trasportare a terra l'infortunato, affidandolo alle cure del 118.