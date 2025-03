Stop alla violenza contro le donne: Upo attiva il telefono rosa

Università del Piemonte Orientale e Telefono Rosa Piemonte di Torino hanno attivato il nuovo sportello multicampus per la prevenzione e il supporto nei casi di violenza maschile contro le donne. La nuova helpline è gratuita e la sua attivazione è sostenuta dalla Fondazione Crt. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 14,30 alle 18, ai numeri 011.530666 e 011.5628314. Il mercoledì e il giovedì è previsto il servizio anche in orario serale, dalle 19.30 alle 22.30, contattabile al numero fisso 011.5628314 o al numero mobile 327.3275692.

Telefono Rosa Piemonte di Torino è un servizio completamente gratuito e garantito da anonimato e riservatezza; sarà accessibile a studentesse, studenti, personale docente e tecnico-amministrativo e bibliotecario di Upo offrendo consulenza, orientamento e, all’occorrenza, supporto psicologico e/o legale a donne che attraversano situazioni di violenza maschile, discriminazione o molestie.

Il nuovo sportello multicampus è pensato per essere un punto di riferimento concreto per chi subisce violenza fisica, psicologica, sessuale, economica, o per chi vive situazioni di abuso, stalking o discriminazione, comprese le violenze online. Esso rafforza l’impegno dell’Ateneo nella tutela dei diritti e nella promozione di un ambiente sicuro e rispettoso per tutte e tutti, come stabilito anche dal Piano Strategico 2024-2030 recentemente approvato dagli Organi collegiali di Upo.