Festa della Trasfigurazione: le celebrazioni

La Fraternità della Trasfigurazione prepara le celebrazioni per la ricorrenza del Tabor. Per condividerne la gioia, le sorelle della Fraternità della Trasfigurazione invitano a partecipare alla loro festa:a Vercelli nella Basilica di Sant'Andrea martedì 5 agosto alle 19 con la celebrazione dei Primi Vespri e, a seguire, momento conviviale e mercoledì 6 agosto alle 8 con la celebrazione dell’Ufficio delle Letture e Lodi.

Appuntamento anche d Asti, nel Santuario della Madonna del Portone, dove, mercoledì 6 agosto alle 17,30, verrà officiata la messa.

«Per organizzare al meglio questo momento di festa, è gradita una conferma per la partecipazione: tel. 0161 54040 o tre.tende@gmail.com per Vercelli; e la telefono 338.8665145 o gabriella@kalycantus.com per Asti», spiegano le sorelle.