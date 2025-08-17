Incidente, in ospedale centauro vercellese

Nella serata di ieri, intorno alle ore 20:00, si è verificato un incidente stradale a Lessona che ha coinvolto un’auto e una moto. Secondo una prima ricostruzione, un’autovettura stava effettuando una manovra in retromarcia per uscire da un parcheggio e immettersi sulla strada principale, quando è stata tamponata da una moto in transito. Il motociclista, un uomo del 1978 residente nel Vercellese, è riuscito a rialzarsi autonomamente, ma è stato comunque trasportato in ospedale, in codice giallo, per accertamenti. I medici hanno riscontrato una frattura a un braccio. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari, i Carabinieri e la Polizia per i rilievi del caso, mentre la pulizia delle strade ha provveduto a ripristinare la viabilità. I veicoli, privi di danni strutturali, saranno rimossi dai rispettivi proprietari. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte delle Forze dell'Ordine, per ricostruire al meglio la dinamica del sinistro.