Incidente, in ospedale centauro vercellese

Nella serata di ieri, intorno alle ore 20:00, si è verificato un incidente stradale a Lessona che ha coinvolto un’auto e una moto. Secondo una prima ricostruzione, un’autovettura stava effettuando una manovra in retromarcia per uscire da un parcheggio e immettersi sulla strada principale, quando è stata tamponata da una moto in transito. Il motociclista, un uomo del 1978 residente nel Vercellese, è riuscito a rialzarsi autonomamente, ma è stato comunque trasportato in ospedale, in codice giallo, per accertamenti. I medici hanno riscontrato una frattura a un braccio. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari, i Carabinieri e la Polizia per i rilievi del caso, mentre la pulizia delle strade ha provveduto a ripristinare la viabilità. I veicoli, privi di danni strutturali, saranno rimossi dai rispettivi proprietari. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte delle Forze dell'Ordine, per ricostruire al meglio la dinamica del sinistro.
In Breve
domenica 17 agosto
giovedì 14 agosto
mercoledì 13 agosto
martedì 12 agosto
lunedì 11 agosto
domenica 10 agosto