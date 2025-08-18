Perde il controllo della moto, un ferito

Motociclista ferito, intorno alle 19 di domenica, in un incidente autonomo avvenuto a Santhià. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento Volontario di Santhià è intervenuta in corso XXV Aprile nella rotonda che porta alla SP54, per un incidente stradale avvenuto in modo autonomo che ha visto coinvolto una motocicletta. L' intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza del vicolo e dello scenario di intervento per riversamento di liquidi infiammabile. Il conducente è stato trasportato in ospedale dai sanitari intervenuti sul posto, presenti anche i Carabinieri di Santhia.