Bronzo europeo per Giulia Perotti, oggi in gara nella finale a squadre

Un meravigioso bronzo nella prima finale continentale tra le seniores. Brilla, agli Europei di Zagabria, la stella di Giulia Perotti, ginnasta della Libertas, che conquista il bronzo nelle parallele al termine di una gara combattuta, con l'altra azzurra, Elisa Iorio, seconda di un soffio dietro Helen Kevric.-

«Sapevo di poter fare un buon esercizio e di potermi giocare un maedaglia, ma è un'enozione grandissima essere qui con il bronzo europeo al collo», ha detto la vercellese, che a fine mese compie 17 anni.

Oggi, domenica 16 agosto, Perotti sarà nuovamente impegnata agli attezzi nella finale a squadre, dove l’Italia è chiamata a difendere lo scettro conquistato nelle ultime due stagioni. Seconde al termine delle qualifiche, Manila Esposito, Elisa Iorio, July Marano, Perotti e Anthea Sisio dovranno vedersela con la Russia, trascinata dalla fuoriclasse Angelina Melnikova e da Anna Kalmykova, ma anche con le ambizioni di Francia, Gran Bretagna e Paesi Bassi. Perotti apre la rotazione alle parallele e alla trave e si esibirà per seconda nel corpo libero.

Intanto, a Vercelli, si festeggia il successo della giovanissima atleta, portacolori della Libertas Ginnastica: «A soli 16 anni, Giulia Perotti ha conquistato una splendida medaglia di bronzo agli Europei: un risultato straordinario che riempie d’orgoglio la nostra Vercelli - dice il sindaco, Roberto Scheda -. Questa è un’estate nella quale lo sport femminile italiano ci sta regalando emozioni indimenticabili: da Quadarella a Curtis, senza dimenticare ovviamente Battocletti le atlete azzurre stanno dimostrando talento, determinazione e carattere. E oggi, in questa straordinaria costellazione di campionesse, brilla anche la stella vercellese.A Giulia vanno i complimenti miei personali, dell’Amministrazione e quelli dell’intera Vercelli. Il suo bronzo non è soltanto una medaglia: è il riconoscimento di un percorso fatto di sacrificio, allenamento e passione».