Trino, Virtus e Livorno/Bianzè: giornata da incorniciare

Promozione

Squadre vercellesi sugli scudi. Il Trino vince e convince con il Piedimulera grazie ad un rigore realizzato dopo 14 minuti da Brugnera. Ora la formazione di Modenese è al secondo posto e l’imbattibilità del portiere Beskorovaynyy è salita a 334 minuti. Sorride anche la Virtus Vercelli che esce vittoriosa dal confronto con il Ceversama, protagonisti di giornata Federici e Celussi.

Piedimulera – LB Trino 0-1 (0-1)

LB Trino: Beskorovaynyy, Pomati, Balocco, Meo Defilippi, Baggio, Ndiaye, Passannante, F. Carrese, Mercandino, Brugnera, Petrocelli. A disp: Cusumano, M. Carrese, Conti, Giolo, Buscaglia, Onorato, Apollo, Porta, Visetti. All. Modenese.

Marcatore: al 14’ rig. Brugnera

Ceversama – Virtus Vercelli 1-2

Prossimo turno: Virtus Vercelli – Quincinetto/Tavagnasco, Trino – Ivrea

1^ Categoria

Finalmente il Livorno/Bianzè raccoglie i tre punti battendo le Torri Biellesi con una doppietta di Colla e una rete di Vicario. La squadra di Ugo Yon ha cancellato le precedenti prestazioni opache trovando il passo giusto per avviarsi verso un campionato da protagonista.

Pareggio a reti inviolate ad Aosta (nel CGC aveva giocato anche Paolo De Ceglie campione d’Italia con la Juventus) per il Cigliano di mister Calandra che resta imbattuto ad un passo dal vertice della classifica. I giallorossi vantano la miglior difesa del girone: 2 reti subite in 4 gare. Poker della Pro Palazzolo che nel girone F sbanca il campo della Buttiglierese con i gol di Corradino (17’), Giarola (24’), Petrillo (58’) e Baraye 84’).

Risultati

Torri Biellesi – Livorno/Bianzè 2-3, CGC Aosta – Cigliano 0-0, Buttiglerese – Pro Palazzolo 0-4

Prossimo turno: Pro Palazzolo – Gassino, Cigliano – Gaglianico, Livorno/Bianzè - Valle Elvo