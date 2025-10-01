«Meno male che c'eravate voi...»: automobilista ribaltato in un canale salvato dai Carabinieri

Una brutta avventura, finita bene grazie all'intervento di due militari della Stazione Carabinieri di San Germano che sono intervenuti con tempestività e professionalità per soccorrere un automobilista rimasto intrappolato all’interno della propria vettura capovolta in una roggia lungo la SP 26, nel tratto di strada che collega Cascine Stra e Salasco. Intorno alle 16,15 dello scorso mercoledì, nel corso di un violento nubifragio, complice la scarsissima visibilità e le pessime condizioni del manto stradale, un 57enne alla guida della propria autovettura ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato in un canale adiacente alla carreggiata, con conseguente sommersione parziale dell’abitacolo. Grazie alla segnalazione pervenuta su utenza 112 di alcuni utenti della strada, testimoni dell’evento, la Centrale Operativa ha inviato la pattuglia che gravitava in quell’area e che ha raggiunto il luogo del fatto in pochi minuti. I due Carabinieri giunti sul posto e rilevata la presenza dell’automobilista intrappolato e in difficoltà, senza esitare, hanno provveduto a calarsi nella roggia e a forzare l’apertura dello sportello posteriore dell’auto, riuscendo, non senza difficoltà a trarre in salvo il conducente prima che l’acqua raggiungesse livelli critici e le condizioni dell’uomo potessero peggiorare. L’uomo, fortunatamente in buone condizioni di salute ma fradicio e visibilmente provato dall’accaduto, è stato immediatamente accompagnato dai militari in una cascina prossima al luogo del sinistro dove ha potuto ricevere una prima assistenza in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118, che ha verificato le sue condizioni e confermato il suo stato di salute. Le prime parole dell’uomo estratto dal veicolo, rivolte ai Carabinieri sono state: «Meno male che c’eravate voi…». L’operazione si è conclusa con il recupero del veicolo da parte dei Vigili del Fuoco di Vercelli