Auto in fiamme sulla A5

Auto in fiamme, intorno alle 12:45 di domenica, sulla A5 in territorio di Alice Castello. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e quella Volontaria di Santhià sono intervenute lungo l'autostrada sulla A5 al km 17.7 effettuando la completa estinzione dell'incendio e la messa in sicurezza dello scenario di intervento. Non si segnalano feriti Presenti anche personale Autostradale e agenti della Polizia Stradale