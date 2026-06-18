Trail Turismo Csen (Biella), il 5 luglio la prima edizione della Marathon Monte Mars

Il 5 luglio 2026 si terrà la prima edizione della Marathon Monte Mars, una gara che rientra tra gli appuntamenti del TTC (Trail Turismo Csen) e che si svolgerà in contemporanea alla Sordevolo Coda. Si tratta di un evento all’interno di una bellissima area montana e che prevede uno sviluppo di 43 chilometri di percorso distribuiti su un dislivello di 3.000 metri. La Marathon Monte Mars si pone come appuntamento che valorizza il territorio montano a cavallo tra Biellese e Valle d’Aosta e i suoi paesaggi immersi nella natura, favorendo la scoperta di panorami e sentieri da una nuova prospettiva: quella del Trail Running. Obiettivo del Trail Turismo Csen è infatti quello di incentivare un modo del tutto diverso di scoprire il territorio e le realtà locali, richiamando atleti dalla provincia di Biella e da tutta Italia.

Sabato 4 luglio ci sarà la consegna dei pettorali dalle 15 alle 18, mentre il ritrovo degli atleti è fissato per domenica 5 luglio alle 5.45. A seguito del controllo dei materiali e del briefing con gli atleti, alle 7.00 verrà dato il via ufficiale alla competizione. Dalle 15.00, a seguito dei primi arrivi, si terranno invece le premiazioni.

Il percorso avrà inizio e fine a Sordevolo (Biella), nei pressi dell’Anfiteatro Giovanni Paolo II. Gli atleti dovranno raggiungere dapprima il Rifugio Coda, punto di arrivo della Sordevolo-Coda. Chi si sarà iscritto alla Marathon Monte Mars dovrà invece proseguire fino al Lago Vargno, risalire fino al colle della Barma e giungere al Monte Camino, per poi scendere a Oropa. In seguito, dopo la risalita al Poggio Frassati, si raggiungerà nuovamente Sordevolo, punto di arrivo della competizione.

Le iscrizioni al TTC sono ancora aperte e dovranno essere effettuate entro il 4 luglio. Anche il tesseramento CSEN, obbligatorio ai fini di rientrare tra gli atleti premiati e i finisher, è ancora possibile entro la stessa data.

Di seguito le prossime imperdibili gare del TTC:

Sordevolo, 5 luglio 2026: Marathon Monte Mars K43 D+3000 e Sordevolo Coda K12 D+1650, competitive;

Biella, Oropa, 4 ottobre 2026: Vertikal Tovo K2,9 D+1000, competitiva;

Cossato, Castellengo, 8 novembre 2026: Ysangarda Trail K12 e K19, competitiva.

Per maggiori informazioni sul circuito, sulle iscrizioni e sul regolamento e per visionare le classifiche preliminari si rimanda al sito ufficiale di CSEN Biella: https://lnx.csenbiella.it/ .



