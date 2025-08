Schianto tra auto e moto, muore un 35enne di Moncrivello

Un motoclista di Moncrivello ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto sabato sulle strade del Torinese.

Nel sinistro, una Suzuki sv600 condotta da un 35enne di Moncrivello ha impattato frontalmente una Toyota Yaris condotta da uomo di quasi 70 anni, che aveva a bordo una passeggera di 61. L’impatto ha generato l’incendio dei due mezzi e il decesso del motociclista, avvolto dalle fiamme.

Conducente e passeggera a bordo della Yaris non hanno riportato danni gravi, ma la donna è stata portata all’ospedale di Ivrea per lo shock subito. Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono intervenute le squadre Anas, carabinieri e forze dell’ordine per la gestione del traffico e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.