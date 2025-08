Ruba orologi e gioielli per un milione di euro: vercellese in manette

Insieme a un complice, con la tecnica del falso carabiniere, ha depredato un'anziana bolognese, sottraendole quasi un milione di euro in oggetti di valore, tra i quali sei orologi Cartier che da soli valgono circa 500.000 euro, penne da collezione e medaglie. Oggetti custoditi in un caveau all'interno dell'appartamento. A finire in manette, arrestato dalla Polizia insieme al complice, un sinti 40emme residente nel vercellese e complice di 31 anni, di Torino.

Alla vittima, un'ottantenne fermata per strada, i due, che indossavano una pettorina con la scritta Carabinieri, hanno raccontato di dover effettuare un controllo in casa perchè si era verificato un furto, i cui autori erano intanto stati anche arrestati. Con questa scusa sono riusciti a farsi aprire il caveau, poi svuotato da un ladro mentre l'altro distraeva la vittima.

Quando la donna, ha capito di essere stata derubata, ha allerato la Polizia fornendo una dettagliata descrizione dei due. Grazie all'uso di telecamere e Targa system è stato possibile risalire alle moto utilizzate per gli spostamenti dai due, arrivando a un'area di sosta a Casalecchio in cui erano parcheggiati due grossi camper, appartenenti a famiglie Sinti che vivono nelle province di Vercelli e Torino e imparentate tra loro. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine i due agivano in modo meticoloso, studiando e pedinando la vittima. Quando la Polizia li ha fermati, a bordo dei camper sono stati trovati oggetti da scasso, abiti simili a quelli usati nel furto a Bologna, una delle due moto, denaro in contante e preziosi.

I due uomini, finiti in carcere, sono accusati di furto in abitazione pluriaggravato. Entrambi hanno precedenti specifici per reati contro il patrimonio e il vercellese, in particolare, era già stato denunciato, circa un anno fa per un altra truffa del finto Carabiniere.