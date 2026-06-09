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Sport | 09 giugno 2026, 14:25

Esibizione magistrale delle atlete della Nebris US Acli Cigliano

Nell’ambito della festa dello sport intitolata “Gioca lo sport” organizzata dal Comune

Si sono esibite nel saggio di Ginnastica artistica di fine anno le atlete della NEBRIS US Acli di Cigliano,
nell’ambito della festa dello sport intitolata “Gioca lo sport” organizzata dal Comune e coordinata
dall’Assessore Maurizio Regis. Un’esibizione magistralmente preparata e guidata dall’istruttrice Hortensia
Dalimon, dove gioia, fluidità, impegno e divertimento hanno fatto sinergia allietando e coinvolgendo il
numeroso pubblico intervenuto all’ evento. Ad Hortensia è stata consegnata una pergamena per ricordare i
25 anni e più, di Ginnastica artistica e di successi insieme alla Nebris US Acli.
 

Durante la manifestazione le atlete hanno esibito le medaglie e le coppe conquistate nelle gare regionali
2026 che si sono tenute presso il prestigioso centro CH4 Sporting Club di Torino. Nella gara del 9 maggio;
segnaliamo sul podio: Selva Nicole che ha ottenuto il 1° posto nella categoria Mini aggiudicandosi il titolo di Campionessa
regionale; Sole Bobba 2° classificata nella categoria Bambine. Camilla Scusello 3° classificata nella categoria
Allieve.
Ottimi poi i piazzamenti dalle altre partecipanti, ognuna nella propria categoria: Selva Frida 5°; Primavera
Camilla 6°; Scusello Alice 7°; Pozzo Martina 9°; Bobba Luna 11°; Ceridono Irene e Rapetti Ginevra 12° a
pari merito.
 

Un ringraziamento va anche alle allenatrici Marta Bertaina e Desirè Zolla per il supporto e l’impegno
costante.
 

Si sono altresì conclusi i corsi di Stretching, pilates, Gag sempre a Cigliano presso la palestra di piazza
Martiri della libertà e il percorso di ginnastica dolce a Moncrivello, quest’ultimo tenuto dall’istruttore
Daniel Marco; corsi finalizzati a mantenere agili e sane le articolazioni e tonica la muscolatura nell’ottica di
uno stile di vita sano e attivo. Le attività riprenderanno a fine settembre per la prossima stagione sportiva.

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