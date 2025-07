Ospedale di Borgosesia\2. «Punto nascite è un problema. Ma ci sono altri servizi da potenziare»

Riceviamo e pubblichiamo.

L’ospedale di Borgosesia resta un punto fermo, che deve essere potenziato e valorizzato, così come l’intera sanità territoriale valsesiana. Questo è il nostro impegno e ciò per cui ci batteremo, a dispetto di chi spera nella sua chiusura. È vero che sul punto nascite esiste un problema reale, non più eludibile e legato al calo del numero dei parti che mette a rischio la sicurezza dei nascituri e delle loro madri, ma è altrettanto vero che il programma che Regione e ASL stanno costruendo deve vedere il coinvolgimento pieno di tutti i sindaci del territorio per potenziare e rilanciare l’ospedale e rappresenta la migliore risposta che la politica possa dare. Come Fratelli d’Italia chiediamo sicurezza, ma anche di non lasciare sole le donne in attesa, potenziando gli screening prenatali, e di non abbandonare le neo-mamme, rafforzando il reparto di pediatria. L’obiettivo è quello di assicurare le migliori prestazioni all’utenza, puntando su reparti d’eccellenza per garantire in primis la sicurezza e favorire una maggiore attrattività.

Non chiediamo di difendere l’indifendibile, ma siamo consapevoli di avere la responsabilità di governo e del dovere di presentare delle proposte. Senza tradire l’indicazione chiara che arriva dai valsesiani, ribadiamo le nostre proposte per potenziare il Pronto Soccorso, per eliminare il boarding, ovvero la sosta prolungata dei pazienti nei corridoi, per aumentare il numero degli interventi chirurgici, evitando spostamenti fuori valle, per creare un Centro di assistenza sanitaria all’interno dell’ospedale a favore di chi non ha più bisogno di cure intensive, ma non può ancora tornare a casa e per attivare nuovi posti letto per la riabilitazione. Infine, pensiamo si possano e si debbano estendere gli orari degli ambulatori fino alle 17, soprattutto in diabetologia, endocrinologia, cardiologia e ginecologia.

Siamo certi di una risposta favorevole che vada nella direzione del potenziamento dei servizi per la comunità e siamo fiduciosi in un confronto costruttivo con i sindaci per una sanità valsesiana moderna, non più marginale, ma sempre più centrale per lo sviluppo del territorio.