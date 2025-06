Ifantria, il piano dei trattamenti

Martedì 24 giugno viene effettuato il trattamento fitosanitario contro l’Ifantria americana in diverse zone di Vercelli. L’intervento è in programma in fascia oraria 6:30 – 9:30 ed è finalizzato a contenere la diffusione di questo lepidottero defogliatore, che danneggia le alberature urbane e compromette il decoro del verde pubblico.

Il Comune invita i pedoni a non transitare in prossimità dei mezzi operativi durante gli interventi di irrorazione; i cittadini, residenti nelle zone interessate, dovranno mantenere le finestre e le imposte chiuse per tutta la durata del trattamento e nelle 12 ore successive.

«Stiamo portando avanti azioni mirate per proteggere il nostro patrimonio arboreo e garantire una buona qualità della vita urbana - dice l’assessore all’Ambiente, Antonio Prencipe - Il prodotto utilizzato non è nocivo per l’uomo né per gli animali domestici. È comunque importante seguire le semplicissime indicazioni precauzionali».

Le vie soggette al trattamento saranno: via Donizetti , strada Rolle , corso Salamano , viale Locarni , via Gioia angolo Via Da vinci , via Bogatto - parco Delpiano , Cascina Borghetto, area Luna Park , via Centori.