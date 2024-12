La PFV perde ma sfiora l'impresa

Pallacanestro Femminile Vercelli – Ardita Juventus Nervi 46-54

(Parziali: 11-16; 22-30; 35-40; 46-54)

Tabellino PFV: Roggero; Liberali n.e. Ansu 8; Buffa 12; Acciarino 10; Deangelis 8; Coralluzzo 2; Gentilini, Bouchefra 2; Dockrill 4; Stile n.e; Chillini n.e. All.re Davide Simone; ass. all. Andrea Congionti.

Sfiora l’impresa la PFV che riesce ad arrivare a giocarsi nei minuti finali la partita con la terza forza del girone, l’Ardita Juventus Nervi, ma cede per 46-54, al termine di una partita non bella ma certamente intensa (domenica 15 dicembre al Piacco)

Le vercellesi non partivano benissimo, subendo un po’ la velocità ed il tiro da fuori delle liguri,

ma riuscivano comunque a stare in scia (11-16 al 10’) per poi staccarsi un po’ verso la sirena di metà gara (22-30).

Nella ripresa calava leggermente il ritmo delle ospiti e la PFV si rifaceva sotto (35-40 al 30’) raggiungendo anche la parità al 33’ sul 42-42, grazie ad una bella reazione d’orgoglio di tutta la squadra, con spunti di Buffa e Dockrill nel momento cruciale.

Poi, però, il buon momento delle vercellesi finiva e, dopo un testa a testa di alcuni minuti, erano le genovesi a saper allungare, approfittando anche di qualche errore delle padrone di casa che, nel finale, tradivano un eccessivo nervosismo che certamente non le ha aiutate.

Va detto che nel momento decisivo della gara, con la PFV in rimonta e pronta ad allungare per vincere, il metro arbitrale non è stato proprio il più adatto alla situazione.

L’eccessiva tolleranza nel consentire i contatti e le spinte in fase di penetrazione delle avversarie ha finito per favorire Nervi, squadra più dotata fisicamente ed abituata al “mani addosso” per 40’. Questo atteggiamento arbitrale ha oltremodo innervosito le giocatrici di casa che si sono sentite ingiustamente penalizzate nei loro tentativi d’attacco e, protestando, hanno rimediato ben tre falli tecnici (coach Simone, Coralluzzo e Bouchefra) non certo d’aiuto in fase di rimonta.

In ogni caso la squadra vercellese, al netto di nervosismo, palle perse ed errori evitabili, ha dimostrato di poter competere ampiamente per quel quarto posto nel girone di qualificazione che significherebbe permanenza in serie B senza attendere i play out.

Certo è che al termine della gara, contro una formazione nettamente più accreditata, sul campo vi era la netta sensazione di aver sprecato un’occasione per farlo con anticipo.

Nella prossima fine settimana la PFV sarà impegnata domenica 22 dicembre alle ore 18,00 ad Arona, contro Arona Basket, al Palasport di via Vittime di Bologna, per una gara importantissima per la conquista del proprio obiettivo stagionale.