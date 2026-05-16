L'Amatori si complica la vita ma spera ancora

Sarà decisivo l'ultimo doppio turno della final six di serie B per definire le due formazioni che saliranno in A2. L'Amatori dopo i risultati della seconda giornata, parte "di rincorsa" complice l'harahiri contro il Prato, ma la storia è ancora tutta da scrivere.

Nel turno del mattino i gialloverdi hanno strappato un sofferto quanto prezioso pareggio (3-3) contro la Rotellistica Scandianese: sempre costretti a inseguire, i vercellesi sono riusciti a riacciuffare per tre volte gli emiliani grazie a Buralli (doppietta) e Gori. La vittoria del Bassano sui Pumas 5-1 e quella, piuttosto netta dello Scandiano sui Prato 8-0 hanno completato il quadro.

Al pomeriggio pareggio 2-2 nello "scontro tra big Scandianese-Bassano e il successo dello Scandiano 3-1 offriva ai gialloverdi l'occasione di agganciare il Bassano in vetta. Le cose sembravano mettersi al meglio per i vercellesi che chiuso sull'1-0 il primo tempo (Buralli) piazzavano a inizio ripresa con Gori e ancora Buralli quello sembrava il colpo del ko. I vercellesi sprecavano un rigore che peserà nell'economia del match e, forse, delle finali. A 6' dal termine il Prato si rifaceva sotto con un rigore con Barbani si portava sul 3-2 con Poli. Finale concitato con il Prato in inferiorità numerica a meno 4' dal termine: l'Amatori non ne approfittava e il Prato, dopo l'espulsione di Buralli trovava il clamoroso 3-3 con Baldesi a 51" dalla sirena. A pochi secondi dal termine tiro a uno per l'Amatori che Gori non riusciva a concretizzare: 3-3 con tanta amarezza per i vercellesi mentre il Prato dell'ex novarese Enrico Bernardini, seppur virtualmente fuori dai giochi promozione, festeggiava un po' sopra righe il pareggio. Ma ci sta.

La classifica dopo tre match giocati vede il Bassano primo con 7 punti, seguito a 6 dallo Scandiano, quindi a 5 inseguono Amatori e Rotellistica Scandianese, chiudono Prato 1 e Pumas 0. Domani s'inizia alle 9 con Rotellistica Scandianese-Prato, alle 11 Amatori-Pumas a questo punto decisivo in attesa di Scandiano-Bassano. Nel pomeriggio dalle 17 il derby toscano Pumas-Prato e quello emiliano Rotellistica Scandianese-Scandiano. Alle 21 Amatori-Bassano che potrebbe valere uno dei due ticket promozione.



