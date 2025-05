Operatore Socio Sanitario: a luglio parte il corso Coverfop

Il Consorzio Vercellese di Formazione Professionale (Co.Ver.Fo.P.), partecipata pubblica del Comune di Vercelli, opera da 20 anni sul territorio, offrendo formazione d’eccellenza anche in sinergia con il Settore cittadino delle Politiche Sociali. Sempre attento a cogliere le sollecitazioni del mercato del lavoro, Co.Ver.Fo.P. proporrà, dal mese di luglio, un corso di formazione per Operatore Socio Sanitario (OSS): una professione in forte crescita, in vista del progressivo invecchiamento della popolazione e del conseguente aumento delle necessità assistenziali.

Per questa ragione, Co.Ver.Fo.P. punta su un corso che formerà una figura essenziale nel futuro panorama lavorativo: l’OSS, infatti, ha il compito di supportare persone anziane, fragili o con disabilità nelle attività quotidiane, garantendone una migliore qualità della vita e sostenendo le famiglie degli assistiti nel percorso di caregiving. Fondamentale per assicurare adeguate prestazioni nei contesti domiciliari e nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali, la figura dell'OSS contribuisce inoltre al benessere psicologico dei propri assistiti, offrendo ascolto, empatia e ausilio emotivo. La valorizzazione e il riconoscimento di questa professione sono decisivi per migliorare il funzionamento e la qualità complessiva del sistema sanitario e assistenziale. Per questo, Co.Ver.Fo.P. ha scelto di investire nella formazione di nuovi OSS, rispondendo a un bisogno sociale urgente e creando future opportunità occupazionali. Il corso partirà a luglio e prevede 1000 ore di lezione, di cui 560 ore di teoria e 440 ore di tirocinio obbligatorio in contesti ospedalieri, socio-sanitari e domiciliari.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, sia al mattino che al pomeriggio, in piazza Cesare Battisti 9 a Vercelli. La tipologia di finanziamento del corso (Programma G.O.L.- Garanzia Occupabilità Lavoratori) non consente la partecipazione al corso da parte di persone occupate.

I requisiti di partecipazione sono: maggiore età; disoccupazione e iscrizione al centro per l’impiego, con inserimento nel programma G.O.L (Garanzia Occupabilità Lavoratori) e con profilazione di norma 103 o 104; possesso di licenza di scuola secondaria di I grado (per i cittadini stranieri: conoscenza della lingua italiana pari o superiore al livello B1); superamento di un test scritto di cultura generale e di un colloquio attitudinale.

Le iscrizioni saranno aperte dalle 9 del 19 maggio alle 12 del 13 giugno rivolgendosi a CO.VER.FO.P. - piazza Cesare Battisti, 9, Vercelli (tel. 0161.502006) dal lunedì al mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30; il giovedì e il venerdì dalle 9 alle 12. Oppure CO.VER.FO.P., corso Valsesia, 112, Gattinara (tel. 0163.835819) dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 e il venerdì dalle 9 alle 12. È possibile iscriversi online scaricando la domanda dal sito www.coverfop.it dove è presente il bando che contiene tutte le informazioni necessarie all’iscrizione