Apre Bricocenter: 28 addetti e una vasta gamma di servizi per il fai-da-te, l'edilizia e il giardinaggio

Apre Bricocenter, l’insegna di riferimento in Italia, per il “fai da te”, dove trovare soluzioni semplici, durature e alla portata di tutti. Il gruppo consolida la propria presenza in Piemonte con l’apertura del secondo dei punti vendita acquisiti lo scorso ottobre con cessione del ramo d’azienda, dal gruppo Bricofer. Il negozio di Vercelli è pronto ad accogliere i clienti dal 13 marzo lungo la Tangenziale Ovest, all’interno del parco commerciale di Porta Torino.

Sono 28 i posti di lavoro previsti nel punto vendita che si presenta con un look completamente rinnovato. Sedici di loro erano già presenti nel punto vendita con insegna Self. «Per tutta la squadra è stato disegnato un percorso intenso fatto di formazione in aula, on line e training on the job con affiancamenti in due negozi “specchio”: Castelletto Ticino e Savona», spiega il direttore regionale Roberto Maestrale.

Una superficie di vendita totale di oltre 3000 metri quadri che ospita la massima estensione dell’offerta di Bricocenter per la manutenzione, la riparazione e il rinnovamento della casa e del giardino. Le nuove aperture di questi mesi - dopo Alba e Vercelli, il 27 marzo aprirà il negozio di Asti e per metà aprile è prevista l’inaugurazione del punto vendita di Borgo San Dalmazzo - celebrano la ripresa dello sviluppo per Bricocenter, insegna storica nel panorama del retail italiano, portando a 50 il numero dei negozi diretti che si aggiungono ai 12 negozi in franchising. Anche i punti vendita di Alba e Vercelli confermano le scelte di business legate al posizionamento di prossimità, con negozi ubicati nei quartieri delle grandi città, in città di medie dimensioni o nelle piccole città.

«E' caratterizzante la grande area esterna, che abbiamo adibito a showroom per l’assortimento permanente dei mobili da giardino, con una scelta particolarmente ampia in disponibilità immediata» dice Edoardo Smith, direttore del negozio di Vercelli. Ma quest’area ospita anche un’articolata offerta di materiali edili, che insieme all’apertura ogni giorno alle 7 va incontro alle esigenze di tutti gli appassionati di “fai da te”. In negozio, inoltre, si è dato spazio all’offerta rinforzata di macchine da giardino e ai reparti di autoaccessorio e abbigliamento anti-infortunistico. «Il punto vendita di Vercelli presenta l'estensione massima dell'offerta di Bricocenter per la copertura in profondità di tutti i bisogni legati alla manutenzione e riparazione, cuore del business - aggiunge il direttore Offerta di Bricocenter Italia, Paolo Morini - ma anche una ricchissima offerta per la sistemazione, la decorazione e per il miglioramento dell'Habitat, con uno showroom esteso di porte e finestre».

Gli spazi ampi del negozio - che ospita, oltre all’esposizione delle cucine, la novità delle soluzioni bagno “chiavi in mano” - permettono di garantire la disponibilità immediata dei prodotti esposti e quindi la soluzione pronta consegna. Anche a Vercelli, Bricocenter conferma la relazione di vendita a distanza attraverso il sito on line che accoglie più di 23.000 prodotti disponibili mediamente in 72 ore con consegna a domicilio anche con il servizio di acquisto telefonico e possibilità di ritiro in negozio a partire da 4 ore dall'ordine.