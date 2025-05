Comune, Giuseppe Varia è il "disability manager"

Giuseppe Varia è il nuovo disability manager del Comune di Vercelli. Entrerà in servizio martedì 20 maggio negli uffici di via Quintino Sella 1 dove sarà presente il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12. Varia sarà contattabile anche al 334.6066282 e all’indirizzo e-mail disabilitymanager@comune.vercelli.it .

Varia, 73 anni compiuti lo scorso 8 aprile, dal 1977 al 2006 è stato bancario. Dal 1970 a oggi è pioniere della Croce Rossa italiana e monitore di primo soccorso iscritto all’Albo nazionale. Dal 2006 al 2009 è stato vicepresidente provinciale dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili. Dal 2006 al 2009, Varia è stato presidente di Anteas Vercelli – Pensionati Fnp – Piemonte. E ancora: dal 2006 al 2010 è stato vicepresidente della Federazione Banchi Solidali mentre è ancora componente titolare alla Conferenza di Partecipazione Aziendale Ospedaliera, consigliere CSV – Vercelli-Biella, membro CO.RE.SA. (Comitato Regionale Salute) e rappresentante delle sedi Caritas del Piemonte.

Fra gli obiettivi del suo mandato ci sono l’abbattimento delle barriere architettoniche, raccogliere le istanze dei vercellesi disabili e delle loro famiglie, coordinare e attivare il lavoro in rete degli Enti e i soggetti che si occupano di disabilità. Varia si occuperà anche di veicolare i bisogni delle persone disabili verso i servizi esistenti, di mettere in atto le azione per favorire l’accessibilità, urbanistica e ad evitare ogni forma di discriminazione.