«Orgogliosi di tutti voi»: atleti valsesiani sugli scudi agli Special Olympics

Special Olympics ricchi di emozioni e soddisfazioni per gli atleti vercellesi: Lucio Ratti di Varallo, Sabrina Ubertalli di Coggiola e Maicol Bognetti di Varallo, tesserati nella società sportiva Passeportout, presieduta da Francesca Vinzio, hanno partecipato alle gare dopo una lunga preparazione atletica e hanno conseguito risultati che rendono orgogliosa la loro società, oltre che l'intero territorio provinciale: Sabrina Ubertalli ha conquistato il terzo posto nei 200 metri; 3° nella staffetta 4x100; 8° nei 200; Maicol Bognetti: 6° nei 100 mt; 8° nei 200 mt. e Lucio Ratti, 4° nei 200 mt; 5° nei 400 mt.

«Grazie a Lucio, Sabrina e Maicol, che hanno gareggiato con i colori della Passeportout e della Valsesia – dice Francesco Pietrasanta, presidente dell’Unione Montana – hanno reso orgogliosi tutti noi grazie alle loro prestazioni e al sorriso con cui hanno affrontato questa importante esperienza. Chi ha spirito sportivo, vince senza competere, dice il campione Wesley D’Amico – aggiunge il presidente – e questo dovrebbe essere lo slogan della nostra vita: grazie a questi ragazzi che ce lo ricordano ogni giorno!».

L'esperienza vissuta e i risultati ottenuti rendono orgogliosa anche la presidente Vinzio: «Per i nostri ragazzi è stata un’esperienza poliedrica, non solo sport ma anche socializzazione e anche l’incontro con il Primo Ministro Meloni e altri ministri della Repubblica che hanno presenziato alla giornata conclusiva dei giochi – racconta Vinzio – addirittura il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha percorso un tratto di strada con loro, dall’Hotel alla sede di gara, facendoli sentire considerati e importanti, e trasmettendo loro grande entusiasmo. Un bellissimo momento di crescita anche civica per i nostri ragazzi».

Conclusa questa magica avventura, per i ragazzi della Passeportout si apre un nuovo orizzonte: i Giochi Special Olympics Estivi, che si terranno in Cile nel 2027: «Auspichiamo di poter portare la Valsesia anche in Cile – dice Francesca Vinzio – e con questo obiettivo nel cuore iniziamo la preparazione e lavoriamo tutti con grandissimo entusiasmo».