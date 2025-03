Si rinnova la collaborazione con i gemelli di Arles

Il sindaco Roberto Scheda, ha incontrato questa mattina, lunedì 17 marzo, la delegazione di Arles. La città francese è gemellata con Vercelli da mezzo secolo. L’iniziativa fu della Famija Varleisa allora presieduta da Carlo Ranghino. Il “patto di amicizia” è stato rinnovato lo scorso mese di settembre.

«Sono onorato di invitarvi, il prossimo mese di settembre, al grande festival internazionale sul Riso. Sarà un evento di portata mondiale - ha anticipato Scheda ai delegati francesi -. In quei giorni, se tutto andrà come ci auguriamo, saranno sottoscritti importanti accordi internazionali su uno dei cereali più consumati al mondo».

Scheda, durante l’incontro avvenuto in Sala Giunta, ha ricordato: «proporrò il canale Cavour come patrimonio dell’Unesco. Si tratta di un’opera di ingegneria idraulica unica al mondo e che - ha sottolineato - durante quei giorni potremo visitare insieme così come il meraviglioso spettacolo offerto dalle terre d’acqua e dai loro borghi».

La delegazione di Arles, durante le giornate di lunedì e martedì 18 marzo, accompagnata dal vice sindaco, Domenico Sabatino, visiterà Vercelli, i suoi principali monumenti e musei. «È un grande piacere poter accogliere i nostri amici e poter rinsaldare i legami - ha evidenziato Sabatino -. Al comitato presenteremo anche le nostre associazioni cittadine per far in modo di creare progetti commerciali, sportivi e culturali che possano sempre più unire il gemellaggio e far conoscere, a livello internazionale, la nostra bella Vercelli».