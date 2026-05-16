Final Six, un grande Amatori al Pala Pregnolato

Esordio vincente dell'Hockey Amatori nella final six che vale la promozione in A2. Nel primo match della poule in cartellone al Pala Pregnolato, i gialloverdi si sono imposti 6-2 sullo Scandiano.

Dopo un primo tempo chiuso sotto 0-1 i vercellesi hanno spinto sull'acceleratore trovando con Buralli il pareggio e il sorpasso. Il tris di Gori ha permesso all'Amatori di giocare in scioltezza.

Il 3-2 di Busani non ha spaventato Tarsia e compagni che hanno ripreso il controllo delle operazioni: Maffè, Mastroasqua e ancora Maffè nel finale hanno fissato lo score sul 6-2.

Negli altri match della giornata d'apertura il Bassano ha sconfitto 5-3 il Prato; successo in rimonta 2-1 della Rotellistica Scandianese sui Pumas Viareggio.

Oggi (sabato) dalle 9 Pumas-Bassano, Amatori-Rotellistica Scandianese, Prato-Scandiano. Nella sessione pomeridiana alle 17 Bassano-Rotellistica Scandianese, Pumas-Scandiano, chiusura alle 21 con Amatori-Prato