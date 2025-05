Pro Vercelli: sfida senza appello

Sfida senza appello domani alle 17.30 al Piola. Contro la Pro Patria serve solo la vittoria per centrare la salvezza. Mister Massimo Gardano presenta il ritorno dei playout: "Abbiamo lavorato bene e siamo pronti. Credo che il match sarà molto simile a quello dello Speroni, una gara equilibrata in cui saranno decisivi gli episodi. Noi abbiamo solo un risultato possibile: ma vincere può creare tensione: sicuramente oltre la Pro Patria avremo un altro avversario: il tempo. Dovremo essere bravi nel gestire la gara e intuirne le dinamiche, che potrebbero influire sull’andamento della partita. E' vero che dobbiamo solo vincere, ma possiamo farlo anche allo scadere dell’ultimo minuto".

Come ha appreso la squadra la notizia della nuova proprietà? "C’è stato un incontro con me, lo staff e con alcuni giocatori. Ho apprezzato si sia definito questo match come una finale di Champions, perché è così, ma personalmente io sono concentrato sulla squadra e sui ragazzi, i veri protagonisti. Sono i calciatori a doverci far vincere, occorre fare leva su questo. Ai ragazzi dirò che se qualche giovane immaginava una partita importante, non pensava probabilmente a un playout. Chi gioca a calcio, è un ragazzo che è partito da un grande sogno, ma occorre paragonato al tuo percorso, quindi se sei in C sai che devi considerare anche un playout come la più importante. E i ragazzi conoscono bene l’importanza della gara". Sul match d'andata Gardano taglia corto: "Abbiamo fatto un buon primo tempo sotto il profilo del palleggio e del gioco ma, onestamente non mi sembra importante parlare di quello che avremmo potuto fare, ma devo pensare solo alla partita contro i bustocchi. Non importa come segnamo: basta fare un gol in più della Pro Patria. Bisogna trovare la maniera di segnare cosa che, in stazione, è stata un po' una pecca: per questo ho studiato come sovvertire questo trend. Domani dovremo fare non solo bene ma benissimo. Abbiamo 90' per fare un gol, di fronte ai nostri tifosi, non recuperare da 4-0. Sono convinto di potercela fare. All'andata abbiamo avuto un leggero calo, con qualche giocatore al rientro dopo un lungo stop. In settimana ci siamo allenati al meglio e avrò tutti a disposizione. Una parte fondamentale può averla il pubblico: ho sognato uno stadio gremito e una grande partita. Gli ingredienti ci sono tutti".