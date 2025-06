Pro Vercelli iscritta al campionato di Serie C NOW 2025/26

Comunicato dalla FC Pro Vercelli

La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica che in data odierna è stata regolarmente depositata, adempiendo a tutte le normative vigenti previste, l’intera documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di Serie C NOW 2025/26.

L’iscrizione è stata resa possibile grazie a un importante aumento di capitale effettuato da Bridge Football Group, nuovo proprietario del Club da poche settimane, con l’obiettivo di rafforzare la struttura e garantire la stabilità societaria.

Forza Pro!