Amatori: la maledizione degli spareggi

La maledizione degli spareggi colpisce ancora. L'Amatori è costretto a rimandare a tempi migliori l'atteso ritorno in A2. Nella final six disputata al Pregnolato i gialloverdi hanno chiuso al quarto posto, lontano dagli obiettivi d'inizio stagione.

Di fatto, già dopo l'incredibile 3-3 contro il Prato (vercellesi avanti 3-0 a 6' dal termine) la sensazione che la scalata a uno dei primi due posti fosse diventata una salita dolomitica. E nella sfida della sessione mattutina contro i Pumas i timori si sono avverati. I viareggini, ancora a 0 punti e fuori dai giochi (come lo era peraltro il Prato) si sono imposti 2-1 al termine di un match nel quale i gialloverdi non hanno mai dato l'impressione di poter "girare" il match a proprio favore. Il momentaneo 1-1 di Gori non ha avuto seguito con i Pumas di Mirko Bertolucci a siglare il gol partita e far calare il gelo sul Pala Pregnolato. La vittoria 3-2 del Bassano sullo Scandiano ha levato al team di Andrea Ortogni le già ridottissime possibilità di giocarsi la promozione nella gara finale contro il Bassano, prima formazione promossa. L'altro biglietto per la A2 se l'è aggiudicato la Rotellistica Scandianese grazie al 2-2 nel derby contro lo Scandiano. Nella sfida tutta toscana successo del Prato che battendo 5-1 i Pumas li ha scavalcati in classifica. L

'ultimo match della tre giorni ha visto l'Amatori sfidare il Bassano per il terzo posto, per risultare il primo team nell'eventuale ranking dei ripescaggi. Il match, obiettivo anche questo sfumato. La gara si è chiusa sul 4-4: primo tempo sul 2-2 con Maffè e Mastropasqua a riportare l'Amatori in quota dopo l'uno-due dei vicentini. Nella ripresa Maffè ha portato avanti i gialloverdi. Gara divertente con il Bassano a pareggiare e Mastropasqua a firmare il nuovo vantaggio vercellese. Come contro il Prato, però, nel finale, in inferiorità numerica, il Bassano fissa il punteggio sul 4-4.

Cala il sipario sulla final six e una stagione per l'Amatori cui, ancora una volta, è mancato il sigillo finale. Ora la società sarà chiamata nuovamente a programmare il futuro che prevede ancora un altro anno di serie B.