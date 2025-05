Viale Garibaldi? Lo pagheranno (con l'Irpef) le fasce più deboli

Solo qualche settimana fa l'Amministrazione Comunale si lamentava dell'aumento dei costi per la gestione del verde, dovuti alla nuova conformazione di Viale Garibaldi. Dimenticandosi di dire che erano stati proprio loro, le stesse forze politiche, ad approvare il progetto.

Dimenticanza che è stata ampiamente superata ieri, quando abbiamo invece assistito ad una passerella di esponenti della stessa Amministrazione, proprio su Viale Garibaldi, con l'architetto Kipar, ideatore del progetto. Una foto non si nega a nessuno, neanche a chi, come il Sindaco Scheda stesso o l'Assessore Campominosi, aveva criticato il progetto, prima di cambiare casacca e candidarsi con la destra.

Noi avevamo una posizione e resta tale. I giudizi estetici li lasciamo alla valutazione delle persone, ma il progetto - che stante l'ultima modifica attuata costerà ulteriori 200mila euro, aspetto che approfondiremo - farà lievitare i costi di gestione del verde in un bilancio in cui la giunta ha già deciso di aumentare l'IRPEF alle fasce più deboli. Non crea valore in termini di competitività ad una città che sta soffrendo e aveva bisogno di altro. Non aumenta drasticamente le aree verdi, che sostanzialmente restano invariate.

E soprattutto è un progetto che non è stato condiviso con nessuno, se non con chi l'ha approvato. E a giorni alterni, per convenienza, finge di lamentarsi o di esserne promotore.