Gardano cambia alcuni interpreti, rispetto alla gara di andata con la Pro Patria.

In difesa il terzetto è composto da Marchetti, Sbraga, De Marino.

Sulla fasce, Gardano preferisce Clemente e Pino a Iezzi e Carosso; Emmanuello, e non Schenetti,in cabina di regia.

Davanti, fiducia a Romairone in coppia con Comi.

Formazione.

Franchi;

Marchetti, Sbraga, De Marino;

Clemente, Rutigliano, Emmanuello, Iotti, Pino;

Romairone, Comi.