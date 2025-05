Le pagelle della Pro Vercelli che ha vinto l'incontro decisivo contro la Pro Patria

Franchi: 6,5

Bella parata su sinistro potente di Piran. Partita senza errori, sempre sicuro.

Marchetti: 6

Ha coperto bene la sua zona.



Sbraga: 7+

Il migliore (a dispetto di tanti). Ha diretto con personalità la difesa e ha giocato con grinta ,chiudendo tutto.

De Marino: 7

Buona gara. Autore dell'azione che vedrà la rete degli ospiti violata.

Clemente: 6,5

Ha disputato una gara tutta corsa e grinta. Più un provvidenziale salvataggio sulla linea. Prestazione a cui ci ha abituati (uno dei migliori di questa stagione, insomma).

Pino: 6,5

Ottima prestazione tanto nelle transisioni offensive quanto nei ripiegamenti.



Rutigliano: 7

Oltre alle doti tecniche ha giocato con personalità e dinamismo. Una gran bella prova, insomma.

Emmanuello: 6,5

Ha orchestrato con autorevolezza le manovre di centrocampo. Esce tra gli applausi. Meritati.

Iotti: 7

Sebbene non sia ancora al meglio (tanto che Gardano è costretto a farlo uscire) è comunque l'elemento che in mezzo al campo dà qualcosa di più, come corsa, palleggio, agonismo.

Comi: 7

Anche se è stato costretto a uscire, questa salvezza è comunque merito suo e di pochi altri. Ha sempre giocato con il cuore, un grande.

Romairone: 7

Firma un gol che ne vale dieci. Bene ha fatto Gardano a schierarlo. È un attaccante veloce, sgusciante, ideale spalla per un centrravanti come Comi.

Coppola: 6

Ha lottato su ogni pallone.



Iezzi: 6,5

Come Coppola, ma in fascia.



Contaldo: 6,5

Schenetti: 6



Gardano: 7

Giusta la formazione schierata, giusti i cambi. La squadra ha lottato (lo si è visto sulle seconde palle) dall'inizio alla fine: il tecnico, evidentemente, ha saputo caricarla nel migliore dei modi.