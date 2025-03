Street art sulla cabina elettrica: messaggio per la ricerca

È stata inaugurata ieri la street art sulla cabina di E-Distribuzione in via Selva, nella zona di San Grato, alla presenza dei bambini della primaria di Alice Castello. L'opera è stata realizzata dall’artista Dario Lauria in accordo con l’Associazione Sogni Scalzi e rappresenta una donna in movimento col corpo proteso in avanti che cattura l'energia e la determinazione di chi affronta le sfide della vita. Lo strascico del vestito ricorda una vela che si oppone alla sua corsa e rappresenta come nella quotidianità ogni donna è costretta a lottare contro pregiudizi e disuguaglianze; Il volto è stato disegnato in prossimità di una crepa volutamente integrata al disegno per ricordare, nonostante i progressi fatti fino ad oggi, le violenze che si continuano a subire. La scelta dei colori vivaci e delle linee dinamiche trasmette una sensazione di vitalità e ottimismo, il fucsia è stato scelto per associarlo all'iniziativa JTWIA, un evento che, dal 2014, attraverso una corsa-camminata di 5 chilometri aperta a tutti, raccoglie i fondi per la ricerca universitaria promuovendo la prevenzione contro il cancro, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere.

«Questa figura femminile incarna non solo la forza individuale, ma anche l'idea di un futuro promettente, dove la speranza si nutre della passione e della perseveranza. La sua corsa diventa così un atto di emancipazione, un invito a credere in un domani migliore» spiega Fabiola Vecchio, presidente dell’associazione “Sogni Scalzi” che già in precedenza ha realizzato altre cabine di street art nella zona.

«La sostenibilità passa anche attraverso la riqualificazione urbana e E-Distribuzione è da anni impegnata in un progetto di street art sulle proprie cabine elettriche, con l’obiettivo di portare arte e bellezza su tutto il territorio nazionale. Quella di Alice Castello ne è una bellissima dimostrazione e come Azienda siamo orgogliosi di partecipare a manifestazioni così significative e di mettere a disposizione le nostre infrastrutture per veicolare messaggi importanti per la cittadinanza come la salute, la ricerca e la prevenzione», conclude Emilio Guido, responsabile dell’Unità Territoriale Vercelli di E-Distribuzione.

Al taglio del nastro erano presenti, oltre Fabiola Vecchio (“Sogni Scalzi”), Emilio Guido (E-Distribuzione), Gian Gaetano Federici e Gian Luca Molino (Affari Istituzionali Enel), il vicesindaco MIrko Uglietti, la scuola elementare di Alice Castello, Valter Bocca e i rappresentanti del gruppo "Suma Nui", sostenitori della camminata.