Vigili del Fuoco al lavoro per la sicurezza di un tetto

Intervento dei Vigili del Fuoco, intorno alle 11 di giovedì 20 marzo, per la messa in sicurezza dello spiovente del tetto di un'abitazione di Alice Castello. La squadra del distaccamento Volontario di Santhià, insieme a una con l'autoscala giunta dalla centrale di Vercelli sono intervenute in via Bondonno eseguendo gli interventi necessari a evitare il rischio di distacco di materiale a rischio caduta.

Sul posto anche il sindaco del Comune e gli agenti della Polizia Locale che si sono occupati della gestione della viabilità.