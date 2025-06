Controlli sul campanile di Sant'Andrea, interrotta via Guala Bicchieri

Proseguono anche nella giornata di oggi i rilievi, effettuati con i droni, per controllare le condizioni della guglia del campanile di Sant'Andrea, dopo il distacco di un frammento caduto, nel corso della Fattoria in Città, nella zona tra lo stand di Cascina Bargè e la fermata del trenino.

«Il primo obiettivo è mettere in sicurezza la zona, controllando il tipo di danno che si è creato - spiega Massimo Simion, assessore ai Lavori Pubblici -. Purtroppo, come hanno rilevato i Vigili del Fuoco, il distacco del frammento non era preventivabile in alcun modo. Del resto il monumento è strettamente monitorato ed è stato oggetto di importanti interventi negli ultimi anni».

Un paio di anni fa un analogo problema aveva interessato il chiostro, rimasto chiuso diverse settimane per consentire la sistemazione delle coperture.

Una volta compresa l'entità del danno gli uffici comunali provvederanno a elaborare un piano di intervento per la sistemazione della guglia. Intanto, la zona intorno al campanile è transennata e via Guala Bicchieri è interrotta al traffico poco prima dell'omonima piazzetta. Nonostante transenne e divieti, comunque, non mancano i pendoni che, arrivati nella zona, spostano la transenna e attraversano il tratto violando il divieto.

«Quando l'entità del danno sarà chiara - conclude Simion - sarà possibile valutare anche una ridefinizione della zona interdetta. Al momento, però, è necessario rispettare scrupolosamente i divieti».