Dalla Vallotti allo studio di registrazione: due giovanissime cantano nel disco di Luisa Corna

In questi giorni, alla sala “Black Mood Studio” di Novara, è stata realizzata la registrazione del nuovo disco di Luisa Corna, presentatrice, cantante e attrice in svariate fictions. Il disco conterrà brani per bambini allegati ad un libro di fiabe “Tofu e l'isola di plastica” che sarà pubblicato a breve da una nota casa editrice. Coinvolte nel progetto, per la registrazione di questi brani, anche due giovanissime allieve della scuola Valotti, Adele Peli e Gioia Petruzziello, scelte per cantare con ruoli solistici. Le bimbe fanno parte della classe del maestro Giuseppe Canone della scuola comunale di musica Vallotti. Una bellissima notizia per le bambini ma anche per la scuola Vallotti, in cui il loro maestro opera ormai da 25 anni. Esperto in didattica musicale con esperienza più che trentennale, Canone, ha avvicinato alla musica centinaia di bambini, molti dei quali ormai sono professionisti, docenti e concertisti nel mondo.

Grazie a una didattica in cui il canto è un elemento fondamentale, accompagnato dall'attività strumentale, gli allievi del maestro, solo in quest'ultimo anno, si sono distinti in Concorsi Musicali Nazionali e sono stati invitati a esibirsi in varie sedi, dal Salone del Libro di Torino al Teatro Vittoria di Roma. Sicuramente l'Amministrazione della Città di Vercelli può essere orgogliosa di aver dato e di continuare a dare un'opportunità così bella ai bambini e ai giovani che grazie alla musica, potranno realmente sognare un futuro professionale brillante in ambito artistico.