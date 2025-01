Lutto per Edo, pallavolista di 17 anni

Lutto in città per la morte di Edoardo Fiore, studente 17enne dell'Iti Faccio e pallavolista del Volley Vercelli. Il giovane è spirato in ospedale nella tarda mattina di giovedì: era stato ricoverato in Rianimazione dopo un malore subentrato a quella che sembrava essere un'influenza di stagione.

Il giovane viveva a Vercelli, con i genitori Michele e Alessandra Pollone, molto conosciuti nella bassa vercellese. La famiglia è originaria di Pezzana e la mamma del ragazzo, oggi responsabile del Servizio Tributi del piccolo comune, aveva ricoperto lo stesso incarico per il Coser. Tutti i sindaci del territorio un tempo servito dal consorzio, a nome dei rispettivi uffici e dei compaesani hanno diffuso messaggi di partecipazione al lutto.

Edo Fiore era cresciuto nelle file del Volley Vercelli formazione nella quale giocava come palleggiatore sia nell'under 19 che nella formazione che disputa il campionato di serie D: amici e atleti della squadra, per lo più studenti, hanno invano sperato in un esito diverso della vicenda, ma purtroppo i medici non sono riusciti a evitare il peggio.

Listati a lutto i profili social del Volley Vercelli: «Ci sono cose che non vorresti mai dire, notizie che non vorresti mai dare... ma la vita, purtroppo, è tanto bella, quanto maledettamente stronza. Purtroppo, oggi, ci ha lasciato uno dei nostri ragazzi, oggi abbiamo perso un pezzo della nostra big family bianco-blu. Il nostro Edo Fiore non ha portato a casa il risultato, questa partita era troppo grande per lui e si è spento. Non ci sono parole, possiamo solo stringerci attorno ad Alessandra e Michele in questo momento di immensa tristezza. Dobbiamo farci forza tutti insieme e andare avanti per lui. Vola alto Edo! Continua a fare il tifo per tutti noi! Ti vogliamo bene!», scrive la società.

Al lutto si sono rapidamente unite moltissime società sportive vercellesi: ancora da fissare la data delle esequie.