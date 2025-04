Maltempo: a Vercelli chiuso il ponte sulla Sesia e a Quinto quello sul Cervo

La notte di forti precipitazioni ha causato un ulteriore innalzamento del livello delle acque del fiume Sesia e di numerosi affluenti: dalle 7 di giovedì è stato chiuso il ponte in ingresso a Vercelli da corso Novara a causa dell’accumulo eccessivo di detriti sui piloni. «Carabinieri e Polizia locale sono stati avvisati e coordineranno con il nostro capo cantiere il blocco del traffico dalla rotatoria Matteotti al semaforo di Bivio Sesia», annuncia la Provincia che ha predisposto un'ordinanza per la chiusura del ponte sul Cervo a Quinto Vercellese lungo la SP594.

Il Comune di Vercelli precisa inoltre che è stato chiuso il ponte sulla Sesiella perché la portata d'acqua fortemente crescuta per le precipitazioni ha chiuso tutte le arcate: «A causa delle forti piogge, che saranno consistenti ancora per l’intera giornata di giovedì 17 aprile, vi invitiamo a limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari. Così facendo potrete favorire le operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza ad opera degli agenti della Polizia Locale e dei volontari della Protezione Civile», dice l’assessore alla Viabilità, Paolo Campominosi.

A Prarolo il fiume Sesia ha allagato tutta la strada per Pizzarosto che il Comune raccomanda di non attraversare assolutamente. Il centro abitato di Prarolo è comunque al sicuro, come pure l'abitato della frazione.

La situazione della viabilità in tutto il vercellese è cirtica: restano chiusi pressoché tutti i ponti sul fiume Sesia - a Vercelli è aperto quello della Tangenziale Nord e a Borgosesia quello di Isolella - e tutte le provinciali per le valli da Varallo in su.

A Borgosesia nottata di monitoraggio soprattutto all'Isola, che venne colpita dall'alluvione del 2020. «Il rione Isola non è mai stato evacuato ma allertato di una possibile evacuazione se le condizioni lo imponessero - spiega il sindaco Fabrizio Bonaccio -.Sono state nella notte evacuate e ospitate nelle palestre comunali di via Sesone due nuclei familiari della frazione Guardella vista la pericolosità del torrente Sessera». A Borgosesia rimangono chiusi i ponti di Aranco e Santi Pietro e Paolo; il livello del fiume ha ripreso la risalita agli attuali metri 6.95 quindi 65 cm oltre alla soglia di pericolo e 165 oltre la soglia di guardia.

Chiusi anche tutti gli altri ponti che collegano vercellese e novarese: quello Grignasco sulla sp 299, il ponte provvisorio tra Romagnano Sesia e Gattinara e quello tra Ghsilarengo e Carpignano. La situazione resta delicata a causa delle forti precipitazioni in corso e delle portate d’acqua provenienti da nord, che destano particolare preoccupazione.

Attento monitoraggio lungo l'asta del Po: a Crescentino, alle 6, Il livello idrometrico del fiume Po era di 4.75 metri superando così il livello di guardia posto a 4 metri. È stato attivato il Servizio di Piena a cura dell’AIPo (autorità fiume Po) per la gestione coordinata delle misure di sicurezza. Il livello della Dora Baltea alle 6,30 era di 2,98 metri in progressivo aumento: la viabilità del territorio comunale non è interrotta e i ponti sono aperti.