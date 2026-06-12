Oltre 550 persone alla "5.30 run" - foto

Oltre 550 persone hanno aderito all'edizione 2026 della Virtual 5.30 run, la passeggiata non competitiva organizzata all'alba per le vie della città. Questa mattina, si sono dati appuntamento in piazza Paietta per una camminata che ha unito benessere, cultura e senso di comunità.

«Sono molto soddisfatto della straordinaria risposta della città - dice Mimmo Sabatino, vicesindaco e organizzatore dell'appuntamento -. Oltre 550 partecipanti, tra cui il Questore di Vercelli dottoressa Giuseppina Suma, hanno scelto di scoprire le bellezze della nostra città all’alba, nel silenzio e nella tranquillità del primo mattino. Sono particolarmente felice che l'evento si sia svolto nella massima sicurezza, grazie all’impegno di tutti gli organizzatori, agli tutti gli sponsor che hanno offerto le magliette ai partecipanti e a Luca della “Ferramenta La Brugola” per la fornitura gratuita dell’acqua, la “Farmacia Moderna” per l’omaggio dei sali minerali a tutti i partecipanti. Grazie anche a tutte le associazioni che hanno collaborato e, in particolare, all'amico Marzio Dan di “Errea’Play”” per il supporto tecnico e logistico».

A fare da apripista Marco Toffanin e Paolo Melotti.

La palma del più giovane - anche se inconsapevole partecipante - spetta a un piccoletto di soli tre mesi che ha dormito beato trasportato dalla sua mamma nel marsupio, mentre Ludovico, Thomas e Matteo rispettivamente di 8, 10 e 12 anni sono stati i più giovani camminatori.

