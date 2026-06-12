Polizia locale: telefono della sede fuori servizio, attivato un cellulare

Fuori servizio il numero della Polizia locale. Il Comune di Vercelli informa la cittadinanza che il numero telefonico del Comando di Polizia Locale 0161 392939 è attualmente non funzionante a causa di un problema tecnico.

Fino al ripristino della linea, sarà possibile contattare direttamente la Polizia Locale al numero cellulare 338 6594415, temporaneamente attivato per garantire la continuità del servizio.

«L’Amministrazione comunale si scusa per il disagio e invita i cittadini a utilizzare il nuovo recapito per ogni necessità legata alle attività del Comando», si legge in una nota del Comune.

