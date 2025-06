Vercelli festeggia Ettore Leporati, campione italiano di spada

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 12 giugno, il sindaco di Vercelli, Roberto Scheda, ha ricevuto il giovane Ettore Leporati, che ha recentemente conquistato il titolo italiano assoluto di spada maschile 2025.

Alla presenza dell’intera Giunta, Scheda ha rivolto parole di elogio e gratitudine per il risultato ottenuto: «È una giornata di grande orgoglio per la nostra Vercelli. Desidero, a nome dell’Amministrazione, esprimere il più sentito ringraziamento a Ettore Leporati per il risultato straordinario ottenuto con la conquista del titolo italiano assoluto di spada maschile 2025. Ettore - ha aggiunto Scheda - ha saputo portare in alto il nome di Vercelli non solo in Italia, ma anche nel mondo, scrivendo il suo nome e quello della Città nelle pagine più nobili dello sport. Un ringraziamento speciale va anche all’Associazione Scherma Pro Vercelli e ai maestri che con passione e competenza hanno accompagnato questo percorso, Massimo Zenga Germano, Adalberto Tassinari e il presidente Andrea Una. Siete la dimostrazione concreta che Vercelli è, oggi più che mai, una vera fucina di talenti. Ma permettetemi di chiudere con un messaggio importante: lo Sport è impegno e sacrificio e dev’essere anche divertimento».

Nel corso della cerimonia sono stati consegnati riconoscimenti ufficiali sia all’atleta che ai tecnici per sottolineare il valore del lavoro svolto in questi anni e l’importanza della disciplina sportiva nella crescita dei giovani e nel rafforzamento del legame tra sport e comunità.

Scheda ha infine ricordato i vercellesi Enrico Piatti e Federica Isola ai campionati Italiani a squadre (con le rispettive formazioni militari) di Serie A1 a Piacenza.