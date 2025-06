In piazza contro l'allevamento intesivo di Arborio

Riceviamo e pubblichiamo.

Ieri, oltre 50 persone tra residenti, e rappresentanti di associazioni locali e internazionali hanno partecipato al presidio promosso dal comitato R.I.S.O contro l’allevamento intensivo in costruzione a soli 1500 metri dalle abitazioni di Arborio. Dalle 19 le persone si sono riunite nella piazza del paese. Per la prima volta ad Arborio si è vista una partecipazione così ampia e determinata: insieme a R.I.S.O., erano presenti la sezione di Vercelli di Greenpeace, Slow Food, l’associazione No Intensivo, la Lega Antivivisezione e centri sociali del territorio. In piazza centrale si è svolto un incontro pubblico per informare, raccogliere firme e manifestare dissenso contro l'insediamento della maxi azienda agricola Bruzzese.

I cori hanno scandito una protesta colorata e determinata. Cartelli e striscioni denunciavano i numerosi impatti che l’allevamento potrebbe avere: degrado ambientale, cattivi odori, inquinamento delle falde e dei suoli, ricadute sulla salute pubblica, crollo del valore immobiliare, e ovviamente le inaccettabili condizioni riservate agli animali.

In soli 10 giorni, da una questione quasi sconosciuta, il tema è esploso a livello nazionale: portali d’inchiesta come Food For Profit, testate come La Stampa, Rai News e molti altri hanno acceso i riflettori sul caso Arborio. Il presidio di ieri è stato ripreso da diversi telegiornali locali, a testimonianza della crescente attenzione pubblica. Il comitato ha ottenuto il sostegno formale di forze politiche come Verdi-Sinistra, Movimento 5 Stelle, e di recente è stata presentata anche un’interrogazione parlamentare dalla deputata PD Eleonora Evi.

Ma la mobilitazione va oltre la politica: oltre 30.000 firme sono già state raccolte online sulla piattaforma Change.org, segno di una coscienza collettiva che cresce e si organizza. Non è solo una battaglia locale: è il segno che le comunità possono alzare la testa contro insediamenti che fanno profitto sulla pelle di ambiente, animali e persone. Arborio si è svegliata, e non sarà più sola.