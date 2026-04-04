Pasqua amara per la Pro Vercelli

Nell'uovo di Pasqua dei bianchi, sorpresa amara per la Pro Vercelli, sconfitta al Piola-Robbiano dall'Under 23 Inter 2-0. Sfida con vista playoff decisa in un primo tempo, nel quale la Pro Vercelli, poco lucida e determinata, ha lasciato campo e spazi all'Inter, che ha piazzato due reti (sfiorandone altre), playoff che di fatto, sono diventati, una salita improba da scalare. Alla Pro non è bastata una ripresa coraggiosa e ricca di buone occasioni per riequilibrare il match. L'Inter ha sofferto il giusto mancando il tris in un paio d'occasioni. Nel complesso una Pro dai due volti come, spesso, vista in questa stagione.

Qualche novità in casa Pro: in difesa con Regonesi centrale e in attacco con i gemelli Sow nel tridente assieme a Comi. Inter senza lo squalificato Kamate e l'attaccante Lagumina, miglior realizzatore degli interisti. Pro in completo bianco, Inter in neroazzurro.

Se la squadra è concentrata sul finale di stagione, in società si guarda al futuro. In vista della prossima stagione, il club ha rinnovato il contratto al portiere Del Favero mentre l'organigramma si è ampliato. La Pro ha ufficializzato l'ingresso in società di Eric Hellemons, nel ruolo di "head of methodology". Hellemons trascorsi come allenatore (è stato secondo al Beveren e in questa stagione era il responsabile del settore giovanile del Willem II, farà da collante tra il settore giovanile e la prima squadra. L'altra new entry è Gabriele Grizzuti, che farà parte dell'area osservatori.

Si parte con l'obiettivo per entrambe di mettere in carniere punti, possibilmente tre, per continuare il sogno playoff. 3': angolo per la Pro: palla che sfila nell'area dell'Inter, la difesa respinge male, azione ancora viva con O. Sow che serve in area Marchetti non aggancia a pochi passi da Melgrati. Ritmi alti con l'Inter che sembra prende il comando delle operazioni: un paio di palloni insidiosi nell'area bianca, quindi (7') Piran respinge una conclusione dal limite di Lavelli. Ammonito El Bouchataoui. 12': occasione per la Pro: azione personale di A. Sow che si libera bene, entra in area ma la sua conclusione è ribattuta dalla difesa. 14': Inter in vantaggio: azione che parte sull'out destro, Kaczmarski serve Amerighi che in area da posizione defilata lascia partire una conclusione potente che colpisce l'interno della traversa e finisce in gol: 0-1. 19': gran recupero di Marchetti su Topalovic. Il difensore della Pro s'infortuna ed è costretto a uscire. Dentro Ronchi. 21': E' sempre l'Inter U23 a fare la partita. Occasione ancora per Amerighi che, da buona posizione alza troppo la mira. Dopo la fiammata iniziale della Pro, solo Inter. Ci avviamo alla mezz'ora: Inter in vantaggio e al momento in controllo. 30' Si fa vedere la Pro: tiro.cross dalla destra di El Bouchataoui, Melgrati blocca con sicurezza. 32': Errore in fase di disimpegno della difesa Pro, Inter ancora pericolosa: Livieri blocca la conclusione di Cinquegrano. 35': potenziale occasione per la Pro: azione Carosso.O. Sow che serve Comi appena dentro l'area: Stante ribatte. 36': Comi dal limite: palla respinta: Carosso al volo: fuori. Segnali di riscossa dei bianchi. Inter pericolosa in contropiede (chiusure non sempre perfette dei bianchi). 38': ci prova Lavelli dai sedici metri: sicuro Livieri. 42': Raddoppio dell'Inter: David dalla bandierina, perfetto stacco di testa di Alexiou che non lascia scampo a Livieri: 0-2. Match sempre più in salita per la Pro che, a parte pochi sprazzi sembra in chiara difficoltà nel costruire gioco. 2' di recupero. 46': Amerighi incontenibile entra in area e costringe Livieri alla deviazione in angolo. Tutti negli spogliatoi con l'Inter U23 avanti 2-0 contro una Pro spenta e poco convincente.

Si riparte con gli stessi ventidue che hanno chiuso la prima frazione. 2': Pro pericolosa: Huiberts apre per O. Sow che lancia il gemello in profondità: Melgrati esce e blocca la minaccia. 4': El Bouchataoui dal limite: para l'estremo neroazzurro. Pro viva. 7': Piran dalla destra centra in area: Comi seppur sbilanciato riesce a colpire di testa: ma la conclusione non sorprende Melgrati. 9': Pro vicinissima al gol: bell'azione di Carosso e cross per Comi che all'altezza dell'area piccola colpisce di testa ma indirizza la palla troppo alta. 12': clamorosa palla gol fallita dalla Pro: bell'azione di A. Sow in area, palla respinta che s'impenna e finisce nella zona di Huibert che di testa non inquadra la Pro: che occasione. 13': Contropiede dell'Inter: Lavelli dalla sinistra spedisce sul fondo. 15': Grande azione di Comi sulla sinistra: il capitano lancia un pallone in area su cui Huibert non aggancia e la difesa neroazzurra spazza in angolo. 21': Inter vicina al tris: solo la traversa salva Livieri su conclusione ravvicinata di Spinaccè. Doppio cambio per la Pro. 35': Comi spreca la palla dell'1-2. Bel lancio in profondità di Huiberts per il "capitano" che in area calcia su Melgrati in uscita. 30': Livieri salva la Pro su Zubarek smarcato in area dopo un veloce contropiede. Ultimi cambi in casa Pro: 32' Coccolo e Burruano per il finale del match. 35': azione personale di Akpa Akpro che entra bene in area e prova la conclusione: palla sul fondo. Altra buona chance per riaprire un match che sembra scivolare via. Inter minacciosa in contropiede: Spinaccé manda fuori dal limite. Ultimi 5': Pro che da l'impressione di essere stanca; Inter tornata in controllo che pensa a far trascorrere i minuti. 43': Iotti da limite sugli sviluppi di una punizione: tenta la soluzione di potenza: pallone alto. 45': Comi di testa: Melgrati disinnesca ancora una volta la potenziale palla per rendere palpitanti gli ultimi 5' di recupero. 46': Coccolo ammonito. Era diffidato salterà Renate. 94': azione in velocità di Akpa Akpro che s'incunea bene in area ma non trova lo spazio per il cross. Un minuto al termine. 49': Livieri slava lo 0-3 su Subaker lanciato a rete. 50' Ultima chances nell'area dell'Inter innescata da Iotti. Nulla di fatto. Finisce 2-0. Inter che torna a vincere da gennaio (acuto a Lecco) e Pro "costretta" a giocarsi le residue speranze di playoff contro Renate, Ospitaletto al Piola e Arzignano. Servirà un'impresa.

PRO VERCELLI (4-3-3): Livieri; Piran, Marchetti (20' pt Ronchi), Regonesi (32' st Coccolo), Carosso (19' st Pino); El Bouchataoui, Iotti, Huiberts (32' st Burruano); O. Sow (19' st Akpa Akpro), Comi, A. Sow.

In panchina: Rosin, Del Favero, Mallahi, Perotti, Zacchera, Boufandar, Satriano, Akpa Akpro.

Allenatore: Santoni.



INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Cinquegrano, Stante, Alexiou 28' st Re Cecconi 36' st Cocchi); Amerighi, Kaczmarski (28' st Bovo), Fiordilino, Topalovic (9' st Berenbruch), David; Lavelli (28' st Zubarek), Spinaccè.

In panchina: Raimondi, Galliera, Venturini.

Allenatore: Vecchi

ARBITRO: D'Eusanio di Faenza

RETI: 14' Amerighi, 41' pt Alexiou

NOTE: Pomeriggio primaverile. Ammoniti: El Bouchataoui, Cinquegrano. Coccolo. Calci d'angolo: 7-5 per l'Inter U23. Recupero: 2', 5'.