Pro Vercelli: le pagelle del pari con l'Alcione

Livieri: 5
Due belle parate ma l'uscita un po' (o forse troppo) sconsiderata poteva costare cara.
Piran: 6
Bene, come al solito, in fase di possesso, un po' in affanno in fase difensiva.
Marchetti: 6
Fa il suo. Bene in fase di impostazione con la palla tra i piedi.
Coccolo: 6
Gara attenta contro avversari (Plescia e soprattutto Pitou) niente male.
Carosso: 6
Gran primo tempo (con una gran chiusura, da centrale), va un po' in affanno nel finale.
Huiberts: 5
Macchinoso. Si mangia un gol.
El Bouchataoui: 6-
Ha piedi buoni, anzi buonissimi. Ma la lentezza è il suo tallone d'achille.
Iotti: 6-
Lotta, come sempre. Più prezioso nell'interdizione che in impostazione.
Akpa Akpro: 6-
A volte sembra incontenibile, a volte si impantana...
Comi: 6,5
Un grande assist, e soprattutto la freddezza nel battere il penalty.
A. Sow: 7
Quando esce per infortnio era il migliore del reparto offensivo.
O. Sow: 7
Non fa rimpiangere il gemello.
Pino: 7
Entra col piglio giusto.
Satriano: 5
Troppo macchinoso.
Burruano: ng
Clemente: 6,5
Toh, chi si rivede. Per fortuna... perché il rigore lo ha propiziato lui. Peccato che rimanga ai margini. Sarebbe un bel braccetto in un 3-5-2, modulo che non è nelle corde del mister.
Santoni: 6
La squadra non ha giocato male. Ma davanti si sono viste troppe poche trame offensive. Giusti i cambi e giusto il pari, perché l'Alcione è una signora squadra e la Pro ha avuto il merito di giocare con carattere fino alla fine.