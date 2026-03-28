Pro Vercelli: le pagelle del pari con l'Alcione

Livieri: 5

Due belle parate ma l'uscita un po' (o forse troppo) sconsiderata poteva costare cara.

Piran: 6

Bene, come al solito, in fase di possesso, un po' in affanno in fase difensiva.

Marchetti: 6

Fa il suo. Bene in fase di impostazione con la palla tra i piedi.

Coccolo: 6

Gara attenta contro avversari (Plescia e soprattutto Pitou) niente male.

Carosso: 6

Gran primo tempo (con una gran chiusura, da centrale), va un po' in affanno nel finale.

Huiberts: 5

Macchinoso. Si mangia un gol.

El Bouchataoui: 6-

Ha piedi buoni, anzi buonissimi. Ma la lentezza è il suo tallone d'achille.

Iotti: 6-

Lotta, come sempre. Più prezioso nell'interdizione che in impostazione.

Akpa Akpro: 6-

A volte sembra incontenibile, a volte si impantana...

Comi: 6,5

Un grande assist, e soprattutto la freddezza nel battere il penalty.

A. Sow: 7

Quando esce per infortnio era il migliore del reparto offensivo.

O. Sow: 7

Non fa rimpiangere il gemello.

Pino: 7

Entra col piglio giusto.

Satriano: 5

Troppo macchinoso.

Burruano: ng

Clemente: 6,5

Toh, chi si rivede. Per fortuna... perché il rigore lo ha propiziato lui. Peccato che rimanga ai margini. Sarebbe un bel braccetto in un 3-5-2, modulo che non è nelle corde del mister.

Santoni: 6

La squadra non ha giocato male. Ma davanti si sono viste troppe poche trame offensive. Giusti i cambi e giusto il pari, perché l'Alcione è una signora squadra e la Pro ha avuto il merito di giocare con carattere fino alla fine.