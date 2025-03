Pro Vercelli Scherma maschile e femminile conquistano la serie A

La Pro Vercelli Scherma torna in Serie A 1 con tutte e due le squadre, maschile e femminile, grazie al secondo posto di venerdì delle ragazze ai Campionati Italiani di A2 a Piacenza e il bronzo dei maschi sabato. Si tratta del giusto riconoscimento al lavoro svolto dai ragazzi e dalle ragazze e dai loro maestri Adalberto Tassinari e Massimo Zenga Germano. un risultato che la storica società di via Massaua aspettava ormai da diversi anni e che verrà presto festeggiato come merita.

A compiere l'impresa la Squadra spada femminile composta da Marzia Cena, Eleonora Orso, Matilde Bellini e Sara Della Cioppa e la Squadra di spada maschile con Sebastiano Bosso, Leonardo Morotti, Ettore Leporati e Filippo Checco.