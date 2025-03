Spada, torna la gara dei record: in un week end attese a Vercelli 4mila persone

Dal 4 al 6 aprile torna la gara dei record: 4.000 tra atleti, tecnici, addetti ai lavori, accompagnatori e semplici spettatori arriveranno in città per la “2ª Prova Nazionale under 14 di spada - Grand Prix Kinder Joy og Moving”. Organizzata dalla Pro Vercelli Scherma, con il supporto di sostenitori pubblici e privati, la manifestazione è stata presentata all’Ascom. Le gare delle 8 categorie, saranno distribuite nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 aprile, con fasi finali previste per ciascuna gara a partire dalle 15, fino alle 20. Per il pubblico di curiosi o appassionati che vorranno seguire da vicino lo svolgimento di quest'importante evento nazionale, che per ben due volte, nelle passate edizioni ha fatto registrare il record di iscritti, l’accesso alle sale di VercelliFiere sarà totalmente libero e gratuito, sia per le fasi eliminatorie che per le finali, a partire dalle 8.30 del mattino.

«È il terzo anno consecutivo che abbiamo l’onere e il piacere di organizzare questa gara, la seconda gara nazionale di categoria in termini di numeri - dice Andrea Uga, presidente C.O.L. e A.S.D. Pro Vercelli Scherma - Siamo particolarmente orgogliosi che sia rivolta ai giovani, perché è tramite loro che possiamo veicolare il valore dello sport e la bellezza della scherma, in particolare. Questa gara offre un’ulteriore opportunità agli under 14, per avvicinarsi al nostro sport, ricordando a tutti quelli che volessero conoscerlo, che nella sala d’armi di via Massaua, la prova è sempre gratuita».

Basta qualche numero a rendere il quadro complessivo di una manifestazione che ha ricadute importanti anche per il settore accoglienza e ristorazione: 1.350 atleti, 48 pedane, 60 tra arbitri-direttori di torneo e computeristi, 200/300 tecnici, 2000/3000 accompagnatori. A ricordarlo è Jose Saggia, vicepresidente vicario dell’Ascom: «Non possiamo che ringraziarvi per questo evento che ancora una volta quest’anno torna in città e soprattutto porta benefici, rinvigorisce e fanno bene al Comune».

Il calendario delle gare prevede, sabato 5 aprile: dalle 8,30 Allievi SPM e Bambine SPF; alle 12 appello in pedana per Ragazze SPF e alle 14 la chiamata per Giovanissimi SPM. Domenica 6 aprile, le Allieve SPF e le Giovanissime SPF saranno in pedana alle 8.30 ; alle 12 toccherà ai Ragazzi SPM e alle 14 ai Maschietti SPM.

«È una festa - commenta Maurizio Randazzo, membro commissione legale Federazione Internazionale di Scherma - Sono bambini che hanno un entusiasmo travolgente, invito chi non è mai venuto, a venire a vedere il colpo d’occhio stupendo. Questa è la seconda delle due prove Nazionali, la nostra piccola provincia si trova ad essere sullo stesso piano di Ravenna-Riccione/Rimini. Non possiamo che ringraziare tutti coloro che ci sostengono: abbiamo avuto anche il contributo del Comune di Caresanablot che ci ha dato il patrocinio e soprattutto contribuirà con il servizio di trasporto per chi raggiungerà Vercelli senza auto propria».

In pedana, saranno impegnati i migliori spadisti e spadiste d’Italia U14. I tiratori vercellesi saranno 7: Federico Bevilacqua, Sofia Avanzo, Matteo Rigolone, Diego Cabo Bolado, Anita Daniele, Ginevra Crisafrio, Anita Aleo. Pur non partendo da favoriti, le sorprese potrebbero non mancare. Da queste pedane sono passati anche i giovani della Pro Vercelli che dall’8 al 15 aprile prenderanno parte ai Campionati del Mondo di Wuxi, in Cina: Eleonora Orso, titolarissima della squadra juniores di spada, Elia Galli, che per la prima volta prenderà parte alla massima competizione prevista per la categoria, vestendo la tuta del Brasile e, sempre nella prova maschile, come riserva per l’Italia, Ettore Leporati.

«Organizzare un evento simile richiede l’impegno e il contributo di tutti - dice Massimo Zenga Germano, maestro A.S.D. Pro Vercelli Scherma - Inevitabilmente questi numeri ci sottopongono a sforzi importanti e anche a critiche, che certamente potranno arrivare ma accoglieremo sempre in maniera costruttiva. Siamo una tra le società più forti a livello giovanile in Italia, tra gli under 14 siamo un po’ più indietro, ma questa gara sarà utile per i nostri ragazzi, per confrontarsi con una realtà Nazionale e con simili numeri».

Oltre agli Enti locali: Comune di Vercelli, Comune di Caresanablot, Fondazione Cassa di Risparmio, i partner del Comitato Organizzatore, saranno gli sponsor istituzionali dell’Associazione Scherma Pro Vercelli (Volvo AutoVar, Riso Ecorì, Erreà Play Vercelli) e i commercianti locali: Fondazione Marazzato, Carrozzeria del Borgo, Salsamenteria, Taverna e Tarnuzzer, che in diversa misura hanno voluto contribuire e che fin d’ora ringraziamo per il sostegno economico per affrontare l’organizzazione di queste manifestazioni e mantenere viva l’attività sportiva e promozionale sul territorio. «Sosteniamo volentieri questa iniziativa che coinvolge i giovanissimi ed è lodevole già di per sé, ma che anche sotto il profilo di un’eco turistico-territoriale sposa in pieno la filosofia della Fondazione che da sempre sostiene la realtà locale», aggiunge Paoletta Picco, vice presidente della Fondazione Crv.

Per il week end i b&b e gli alberghi cittadini e quelli compresi nell’arco di 30 km dal capoluogo si preparano al tiutti esaurito. Per garantire a tutti gli spostamenti da e per il luogo di gara e la città, sarà disponibile un servizio di navetta che collegherà la stazione di Vercelli, i principali hotel e la Fiera. Gli orari verranno inviati agli albergatori e pubblicati sulle pagine social della Pro Vercelli.

«Siamo molto felici di questa opportunità - dice Luca Vingiano assessore del Comune di Caresanablot -: l’Ente Fiera è la seconda per grandezza in Piemonte. Siamo contenti di inaugurare il nuovo corso comunale con questo patrocinio, perché è sotto gli occhi di tutti»

A chiudere è Milly Cometti, fiduciario Coni Point Vercelli: «La scherma da sempre veicola valori importanti, il Coni è a fianco, soprattutto negli eventi come questo, rivolti ai giovanissimi. Sarà un’occasione per tutti noi per vivere un moento che sottolinea la passione con la quale le nuove generazioni vivono l’impegno verso lo sport. Speriamo che possa ripetersi ancora nei prossimi anni».