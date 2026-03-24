Giornata nera: perdono Trino, Cigliano e Livorno Bianzè

Promozione

La Virtus Vercelli non riesca a superare il Banchette/Colleretto. Si trattava di una sfida salvezza e una vittoria avrebbe proiettato i vercellesi fuori dai play-out. Ospiti in vantaggio al 75’ con Cervato, a cui risponde Bettini al 90’. Il Trino cede alla Juve Domo, in trasferta, battuto da una rete di Cerutti nel recupero su rigore . La classifica non desta preoccupazioni anche se la salvezza matematica non è ancora acquisita.

Risultati: Virtus Vercelli – Banchette/Colleretto 1-1, Juve Domo – Lb Trino 1-0

Prossimo turno: Casale – Lb Trino, Arona – Virtus Vercelli

1^ Categoria

Il Cigliano perde nettamente ad Agliè, dopo essere stato in vantaggio con Perinetti e successivamente al recupero dei locali, aver rimediato con Filippo Germano. Pareggio effimero ben presto sbloccato dall’Agliè. Il Livorno/Bianzè, dopo un buon primo tempo, cede alla Mappanese. Torinesi a segno ad inizio ripresa e raddoppio al 75’. Pareggio per la Pro Palazzolo con il Lenci Poirino giunto nei minuti di recupero ad opera di Bellinghieri.

Risutati: Agliè Valle Sacra – Cigliano 4-2, Mappanese – Livorno/Bianzè 2-0, Lenci Poirino – Pro Palazzolo 1-1

Prossimo turno: Cigliano – Saint Christophe, Valle Cervo Andorno – Livorno/Bianzè, Pro Palazzolo – Mezzaluna Villanova



