BJJ Winter Cup: Pietro Ferrero superstar

Pietro Ferrero vince anche alla BJJ Winter Cup. Gara quasi casalinga per l'atleta vercellese, la BJJ Winter Cup dell'Unione Italiana Jiujitsu che si è svolta al Biella Forum, domenica 22 marzo. La gara è inserita nel calendario del circuito del campionato italiano di Jiujitsu 25/26 e ha visto la partecipazione di atleti junior, adulti e master nelle specialità con e senza kimono.

Affluenza soddisfacente per un nuovo evento del circuito decisamente dislocato a nord rispetto alle località di gara consolidate. Ferrero lotta al mattino nella specialità senza kimono in categoria e assoluti e al pomeriggio nella specialità con kimono. Quattro ori e tutte le lotte vinte per sottomissione dimostrano il buon momento di forma dell'atleta che regola tutte le lotte in media in due minuti. Buona prestazione atletica e tecnica per il portacolori della Pro Vercelli Bjj, nonostante negli assoluti non abbia incontrato atleti pesantissimi, Pietro ha dimostrato maturazione in controllo e strategia di gara. Pietro resta in testa al ranking nazionale e punta alla prossima sfida del Bologna Challenge di aprile, dove data la posizione centrale generalmente si incontrano atleti di tutte le regioni italiane con testa a testa spesso conclusi per frazioni di punto.