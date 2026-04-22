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Sport | 22 aprile 2026, 09:08

LB Trino e Virtus Vercelli, un punto nell'ultima giornata di Promozione

Pareggia anche il Cigliano, che non raggiunge quota play off di Prima Categoria

LB Trino

LB Trino

Promozione

La Virtus Vercelli non riesce a superare il Gattinara, in vantaggio con Celussi al 69’ i gialloneri sono raggiunti al 78’ dai vignaioli. Ora la salvezza diretta dista 3 punti, altrimenti saranno play-out. Spareggi che hanno ingoiato anche gli Orizzonti C.A. dopo la sconfitta con il Quincinetto/Tavagnasco. Pareggio a reti bianche per il Trino con il Banchette Colleretto, che consente agli azzurri di raggiungere quota 34 punti, appena al di sopra della zona retrocessione.

Risultati: Virtus Vercelli – Gattinara 1-1, Lb Trino – Banchette Colleretto 0-0

LB Trino
Cerruti; Balocco, Gaita (81’ Troplini), Ciraulo, Buscaglia, Ndiaye; Onorato (59’ Volpatto), Petrocelli, Mercandino; Brugnera, Conti (75’ Mocca)
A disposizione: Cascardo, Baggio, Pomati, Massano, Meo Defilippi, Porta. All. Semenzin

Prossimo turno: Gravellona – Virtus Vercelli, Arona – Lb Trino 0-0

1^ Categoria

Il Cigliano non va oltre il pareggio con la Mappanese (rete di Filippo Germano) e deve rinunciare ai play-off. In realtà anche con una vittoria non sarebbe cambiato nulla in funzione dei risultati favorevoli a Valle Cervo Andorno, Valle Elvo e Ardor San Francesco Corio. Diverso il discorso per il Livorno/Bianzè (sconfitto dalla Bosconerese, dopo essere stato in vantaggio con Enrico) che con i 3 punti poteva ancora sperare nella qualificazione. Vittoria per la Pro Palazzolo sul Mirafiori grazie alla marcatura di Petrillo su rigore.

Risultati: Cigliano – Mappanese 1-1, Bosconerese – Livorno/Bianzè 3-1, Pro Palazzolo – Mirafiori 1-0

Prossimo turno: Livorno/Bianzè – Cigliano, Costigliole – Pro Palazzolo

gpa

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