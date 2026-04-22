LB Trino e Virtus Vercelli, un punto nell'ultima giornata di Promozione

Promozione

La Virtus Vercelli non riesce a superare il Gattinara, in vantaggio con Celussi al 69’ i gialloneri sono raggiunti al 78’ dai vignaioli. Ora la salvezza diretta dista 3 punti, altrimenti saranno play-out. Spareggi che hanno ingoiato anche gli Orizzonti C.A. dopo la sconfitta con il Quincinetto/Tavagnasco. Pareggio a reti bianche per il Trino con il Banchette Colleretto, che consente agli azzurri di raggiungere quota 34 punti, appena al di sopra della zona retrocessione.

Risultati: Virtus Vercelli – Gattinara 1-1, Lb Trino – Banchette Colleretto 0-0

LB Trino

Cerruti; Balocco, Gaita (81’ Troplini), Ciraulo, Buscaglia, Ndiaye; Onorato (59’ Volpatto), Petrocelli, Mercandino; Brugnera, Conti (75’ Mocca)

A disposizione: Cascardo, Baggio, Pomati, Massano, Meo Defilippi, Porta. All. Semenzin

Prossimo turno: Gravellona – Virtus Vercelli, Arona – Lb Trino 0-0

1^ Categoria

Il Cigliano non va oltre il pareggio con la Mappanese (rete di Filippo Germano) e deve rinunciare ai play-off. In realtà anche con una vittoria non sarebbe cambiato nulla in funzione dei risultati favorevoli a Valle Cervo Andorno, Valle Elvo e Ardor San Francesco Corio. Diverso il discorso per il Livorno/Bianzè (sconfitto dalla Bosconerese, dopo essere stato in vantaggio con Enrico) che con i 3 punti poteva ancora sperare nella qualificazione. Vittoria per la Pro Palazzolo sul Mirafiori grazie alla marcatura di Petrillo su rigore.

Risultati: Cigliano – Mappanese 1-1, Bosconerese – Livorno/Bianzè 3-1, Pro Palazzolo – Mirafiori 1-0

Prossimo turno: Livorno/Bianzè – Cigliano, Costigliole – Pro Palazzolo