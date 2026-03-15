La Pro Vercelli torna a vincere, ma quanta fatica sul campo della Triestina

Triestina – Pro Vercelli 2-3
Marcatori: autogol di Vicario (PV) al 21'; Huiberts (PV) al 32'; autogol di Del Favero (T) al 63; Comi (PV) su rigore al 74'.
Primo tempo
Prima conclusione della Pro Vercelli con tiro di Piran, alto.
Battibecco e mezzo scontro fisico tra Akpa Akpro e Silvestri, l'arbitro, Silvia Gasperotti, decide di non ammonirli.
Triestina, esce D'Amore, la difesa passa a 4.
Primo quarto d'ora: nessuna delle due squadra brilla, la Triestina preme un po' di più.
Gran botta dalla media distanza di El Bouchataoui, sfera sul fondo.
Gran botta di Vertainen dal limite, il tiro è potete ma centrale, para Del Favero (16').
Pro in vantaggio:
Piran lancia Comi che, decentrato, si invola in area sulla destra e poi mette dentro: maldestra deviazione di Vicario che beffa il suo portiere (21').
La Pro Vercelli raddoppia:
Piran (sempre lui) si libera dell'avversario, poi si invola sulla destra, crossa, Comi controlla e, con prontessa, serve Huiberts che tira di sinistro. La palla si insacca alla sinistra di Matosevic, 2 a 0 per la squadra di Santoni (32').
Fine tempo. Due conclusioni per i padroni di caso con palla sul fondo: di Pedicillo e di D'Urso.
Fine primo tempo. Se la Triestina non recupera è matematicamente retrocessa in D.
Secondo tempo
Gara poco combattuta. Triestina con il morale sotto i tacchi.
Tiro di El Bouchataoui, bello ma fuori dalla specchiodella porta.
Punizione per i padroni di casa, palla sul sinistro di Vicario, alto.
Ammonito Del Favero per pedrita di tempo.
Ripartenza della Triestina, grande intervento di El Bouchataoui. che (rischiando) sradica la sfera dai piedi dell'avversario.
Pedicillo, tiro sul fondo.
La Pro amministra... troppo.
Dentro Rutigliano esce Sow (60').
Gran parata di Del Favero su tiro a botta sicura di Vertainen.
La riapre la Triestina:
botta di Vertainen, palla su palo che carambola sul corpo di Del Favero, autogol. 1 a 2.
Botta dalla distanza di Rugliano, neutralizza Matosevic.
Ammonito Comi. Braccio sul volto di Voca.
La Triestina chiede il rosso. Arbitro al Var. Niente espulsione.
Dentro Burruano, esce Huiberts (71').
Follia del portiere Matosevic che frana sui piedi di Marchetti (su cross di Akpa Akpro). Arbitro al var, confermato il penalty.
Batte Comi, palla sull'angolo alla sinistra di Matosevic (74').
Gol numero 9 nel campionato di Comi.
Errore incredibile di D'Urso: con la porta vuota riesce a mettere a lato.
Dentro Regonesi, Mallahi e Perotti, escono Piran, Carosso e Akpa Akpro (84').
Gran botta di Rutigliano e gran parata di Matosevic.
Palo esterno di D'Urso con un bel tiro a rientrare. Manca un minuto più recupero.
Sono 6 i minuti di (inutile) recupero.
Copo di testa di D'Urso, fuori di poco.
Mischia in area Pro, insacca Voca (92'). 2 a 3.
Ammonito Burruano, forcing della Tristina a una manciata dal triplice fischio.
È finita. Vittoria, ma quanta fatica.
Con questa sconfitta la Triestina è matematicamente retrocessa in D.
Formazioni:
Triestina: Matosevic; Anzolin, Silvestri, D’Amore (Pedicillo dal 12'; Mullin dal 70'); Vicario (Ascione dall'88), Jonssonm(Begheldo dall'88'), Voca, Tonetto; Attys (Faggioli dal 46'), D’Urso; Vertainen. A disposizione: Borriello, Korreshi, Begheldo, Mullin, Bagnoli, Faggioli, Pedicillo, Kljajic, Guillen Gamboa, Okolo, Gningue, Ascione. All. Marino.
Pro Vercelli: Del Favero; Piran (Regonesi dall'84'), Marchetti, Coccolo, Carosso (Perotti dall'84'); El Bouchataoui, Iotti, Huiberts (Burruano dal 71'); Akpa Akpro (Mallahi dall'84')., Comi, A. Sow (Rutigliano dal 60'). A disposizione: Anfossi, Rosin, Mallahi, Burruano, Rutigliano, Ronchi, Perotti, Pino, Boufandar, Clemente, Satriano, Regonesi. All. Santoni.
Arbitro: Silvia Gasperotti della sezione di Rovereto.
Ammoniti: Tonetto, Pedicillo, Mullin della Triestina; Del Favero, Comi della Pro Vercelli.