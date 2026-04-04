Pro Vercelli, le pagelle della sconfitta interna con l'Inter U23

Livieri: In un pomeriggio complicato per la difesa bianca, sventa almeno tre occasioni a tu per tu con gli attaccanti neroazzurri. Sui gol non ha colpe: 6.5

Piran: Più efficace in fase d'impostazione, dove cerca di rimediare alla giornata no del centrocampo: 6

Marchetti: Ha un'occasione dopo 2' ma non riesce ad addomesticare una palla invitante; s'infortuna dopo 20' per recuperare su Lavelli: 6 (20' pt Ronchi: entra nel momento peggiore con la Pro sotto di un gol e in difficoltà. Qualche errore in disimpegno non lo aiutano 5.5)

Regonesi: Santoni lo lancia da titolare, ma va spesso in sofferenza sugli affondi in ripartenza dei neroazzurri 5.5 (32' st Coccolo: entra bene nel match; il "meno" è per il giallo che, da diffidato, lo costringerà a saltare la delicata e probabilmente decisiva trasferta di Renate 6-)

Carosso: E' tra più generosi, anche nel primo tempo, nel cercare soluzione per creare problemi all'Inter. In alcuni casi cerca la soluzione in prima persona: 6.5 (19' st Pino E' sempre complicato entrare sotto di due gol e "cambiare" la partita. Ci prova con qualche buono spunto e un paio di cross in area lombarda 6)

El Bouchataoui: Forse il giallo immediato lo condiziona. Prova alcune soluzioni ma non è il "faro" che aveva illuminato il gioco dei bianchi in altre occasioni 5.5

Iotti: Non è in giornata. Anche le soluzioni dalla distanza, di solito pericolose, non creano problemi agli avversari: 5.5.

Huiberts: Conferma la crescita delle ultime uscite: si fa vedere nel cuore delle azioni, offre a Comi la palla per il 2-1, ma spreca da buona posizione la possibilità di rimettere la Pro nel match. 6+ (32' st Burruano: non ha molti minuti per farsi vedere ma fa in pieno il suo, dimostrando come, forse, schierato dal 1' avrebbe potuto "far male" agli avversari 6.5)

O. Sow: Contro una difesa strutturata trova qualche difficoltà di troppo, soprattutto nel primo tempo: qualche giocata e poco altro 5.5 (19' st Akpa Akpro: Come Burruano il suo ingresso da linfa e velocità alla squadra. Non basta però alcuni spunti in velocità che lasciano sul posto gli avversari meritato applausi 6+)

Comi: Non concretizza almeno un paio di occasioni che, in match più felici, avrebbe tramutato in gol. Bravo Melgrati due volte, impreciso di testa a metà ripresa. Ma il capitano c'è sempre. 6+

A. Sow: Più efficace nel superare l'avversario o trasformarsi nell'uomo dell'ultimo passaggio, che nel vivo dell'area nerozzurra. 6+.

Allenatore: Santoni: Nel primo tempo la squadra "non c'è". Nella ripresa, grazie anche ai cambi riesce a dare alla squadra più soluzioni per cercare di riequilibrare la situazione. Un'altra gara, però, nella quale la Pro è parsa sotto le proprie potenzialità: 5.5